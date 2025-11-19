醫美執業門檻大洗牌！衛福部修法將醫美分「三級管理」 明年起肉毒、玻尿酸須完成PGY訓練





【NOW健康 編輯部／整理報導】醫美手術糾紛及死亡事件頻傳，衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，年輕醫師未接受兩年「畢業後一般醫學訓練」（PGY）住院醫師訓練，不可直接從事醫美，另嚴格規範美容醫學手術執刀醫師資格，預計明年1月1日上路。



衛福部預告修正規範 將美容醫學區分「三級管理」、嚴格規定醫師資格



衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，加嚴美容醫學規範，改為三級管理，明確區分為三大部分，並嚴格規定執行醫師的資格。

1.美容處置（玻尿酸、肉毒桿菌素等針劑注射、雷射等光電治療）。



2.一般美容醫學手術（眼、鼻整形植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等）。



3.特定美容醫學手術（中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形）。



衛福部修法：肉毒、玻尿酸須完成PGY訓練 特定手術僅限10大專科醫師



衛福部表示，透過這次修法，將嚴格管理醫美醫師的執業資格，例如，想幫民眾施打肉毒桿菌等美容處置，必須先完成兩年PGY訓練。如果想執行美容醫學手術、特定美容醫學手術，僅限於外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等10大專科醫師，而負責特定美容醫學手術執刀醫師僅可負責相對應的醫療手術項目。



此外，執刀醫師還需完成至少32小時美容醫學手術訓練課程，每3年再接受至少24小時繼續教育。若為皮膚科醫師，另需具備皮膚外科手術相關訓練證明，始能執行侵入性手術。



「管理醫學美容的初衷為提高醫療品質與病人權益」衛福部長石崇良表示，這次修訂特管辦法，重點在於回歸專科醫師訓練的基本能力培養，各國均朝這樣方向發展，須以病人安全、權益為最大原則。



醫美新法緩衝期！衛福部考量「信賴保護」原則 給予執業者補正時間



至於是否溯及既往？石崇良說，在修訂所有法規時，都會考慮到信賴保護原則，在民眾利益與執業者權利間取得平衡，將給予一段緩衝期，有一定時間可以補正。



對此，台北市醫師職業工會透過新聞稿表示，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行兩年的PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部分醫師接受未必與醫美安全相關的臨床負荷，對於醫院教學行政而言，也是陌生的挑戰與成本，「強摘的瓜不甜，莫過於是」。



醫美修法引爭議！為免被質疑關閉「直美」大門 衛福部應提「實證基礎」



台北市醫師職業工會祕書長陳亮甫表示，這公告草案有如拔草測風向，雖想提升醫美病人的安全，但仍必須面對多重質疑，例如過去爆發重大病安疑雲的醫師，並非是未經專科訓練的醫師。



陳亮甫表示，此次修法核心關懷在於病人安全，衛福部在草案挑起醫界敏感神經同時，更應拋出不僅是直覺的實證基礎，避免淪落「修理小孩給外人看」的疑聲，回應外界「為鞏固臨床人力，關閉『直美』大門」的奚落。



台北市醫師職業工會強調，究竟醫美工作有何致命吸引力？又或者醫院工作如何刀口舔血？致使逃離醫院者如過江之鯽？盼望在此次修法時，探究此議題背後原因。



