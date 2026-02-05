醫美大亨常如山涉性侵遭限制出境 愛爾麗發聲明：不實指控、純屬私人感情事務

常如山挨告性侵，愛爾麗聲明為不實指控。

全台最大醫美龍頭、事業版圖橫跨醫療與地產開發的「愛爾麗集團」總裁常如山被控於2025年間，駕車尾隨認識多年女子，雙方並於街頭發生拉扯。被害人事後向刑事局報案，檢警調閱監視器畫面後，台北地檢署於今（5日）傳喚常如山到案說明、限制出境出海。愛爾麗集團稍早發布聲明，強調提告內容全屬不實，對於涉及不實誣指部分，將委任律師採取相對應行動。

街頭拉扯引發報案 監視器畫面成關鍵

根據調查指出，該名年輕女性指控常如山於去年期間，涉嫌駕車跟隨其行蹤，雙方在街道邊互動時爆發肢體拉扯。被害人因心生恐懼，決定向刑事局報案妨害性自主。警方調閱相關路段的監視錄影畫面，將案件移送台北地檢署進一步偵辦。

廣告 廣告

今日下午，常如山在律師與助理的陪同下，低調現身北檢。面對媒體詢問，常如山全程快步進入地院大門，未多作回應。檢察官針對案發經過進行偵訊後，為確保後續訴訟程序進行，依法對常如山採取限制出境及出海之強制處分。

茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉。

愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

家暴親妹遭判拘役25日！脫拉庫主唱張國璽「人設崩壞」急關FB、IG避風頭

醫美集團霸主愛爾麗董座常如山涉性侵 北檢火速祭限境令

大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」