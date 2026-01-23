醫美夫妻挖礦竊電破7000萬 礦場員工慘了！被判再賠3348萬

鄭姓夫妻不法竊電挖礦，礦場密密麻麻挖礦機。民眾提供



台中市一對經營醫美產業的鄭姓夫妻，於2021年間出資設立多處比特幣挖礦場，透過非法私接電力方式長時間挖礦，至案發前共竊取電力高達1170萬度，造成台灣電力公司損失超過7000萬元。刑事部分已陸續判決確定，民事賠償方面，台電在與主要涉案人和解後，另向負責管理礦場的徐姓、黃姓員工提起求償，臺中地方法院日前判決兩人須連帶賠償3348萬7265元。

判決指出，鄭姓夫妻經李姓男子牽線，認識販售俗稱「挖礦機」電腦設備的黃姓男子後，自2021年起出資擔任金主，每處礦場提供約40萬元作為設置費用，並由黃男負責規畫建置，再以14萬多元僱用周姓男子充當租賃場地的人頭。

取得場地後，涉案人等以破壞建物牆面、鑿孔方式私接電力，將裸露電線直接拉入室內，連接至礦機機架，讓近700台礦機全天候24小時運轉挖礦。檢警前後6波搜索，在台中南區、中區、北區、西屯與大里等地查獲8處礦場，部分場地電線長期高溫運轉，已有接近熔融情形，甚至位於補習班、餐廳樓層上下，存在重大公共安全風險。

刑事審理期間，台中高分院審酌鄭姓夫妻、黃姓設備人員等4人已與台電達成和解，同意連帶賠償共計7299萬元，並已給付部分款項，判處鄭姓夫妻等人1年6月至2年不等有期徒刑，均宣告緩刑5年，並須接受保護管束及法治教育。

台電台中區營業處隨即再提民事訴訟，扣除前述和解已清償金額後，向負責管理礦場的徐姓、黃姓員工求償剩餘電費損失3348萬7265元。徐男辯稱僅是一般受雇員工，未參與竊電行為，責任應由雇主承擔；黃男則表示初期不知情，發現違法後已離職，否認參與侵權，還主張曾協助供出主謀。

法院審理後認為，兩人均為智識正常的成年人，對「不得竊取電能」應有基本認知，即便受雇初期未察覺違法情形，但實際負責礦場管理時間至少長達半年以上，且徐男另曾在自宅竊電，足認兩人明知違法仍持續參與。法院因此不採信其辯詞，判決兩人須連帶賠償台電3348萬7265元，全案仍可上訴。

