醫美失敗案例頻傳 衛福部研擬未來採「代位求償」機制

國內醫美失敗案例頻傳，有大型醫院一年就接收三、四名醫美失敗後送案例，甚至有病患送醫時已成植物人。台灣醫務管理學會分析，這類事故後續醫療成本相當高，但多半由健保負擔，恐怕不太公平，認為相關風險應由診所承擔。

學會指出，若意外是由「非具專科訓練人員」、「在非法場所施作」或「使用非合格藥材」等情況引起，造成的醫療後果應由加害端負起全責，而不應讓全民健保買單。

對此，衛福部表示，正進行內部討論，研擬未來醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用採「代位求償」，健保不給付。

廣告 廣告

醫改會則指出，醫美與一般醫療事故不同，醫療風險與醫療疏失之間常有模糊空間，代位求償須花費更多時間釐清責任歸屬、蒐證等，恐怕耗費行政成本。醫改會進一步指出，尤其高額、高風險的非必要醫療行為愈來愈多，若僅將醫美納入代位求償機制，可能被質疑具針對性，相關制度設計仍須多方考量。

台北／王孜筠 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

蘇丹紅化妝品風波延燒 石崇良：全案移送檢調、將列後市場查驗項目

化妝品驗出致癌蘇丹紅！ 衛福部：第二批檢結果「這時間」出爐

國內首次化妝品原料檢出蘇丹紅 使用境外原料14業者停售下架