醫美失敗 健保研擬不給付 採代位求償

醫美診所若發生重大醫療事故，衛福部擬對後續醫療不給付，採代位求償。示意圖，圖中業者非新聞當事者。（范揚光攝）

台大醫院一年接收3、4名醫美失敗後送案例，一些病患一送就是植物人，後續醫療全由健保買單。衛福部正進行內部討論，擬對後續醫療採取代位求償。專家分析，植物人的醫療成本相當高，存活3～5年以上，累計醫療費用可達150～300萬，甚至更多。醫美失敗造成全民負擔，確實不公，若是「非具專科訓練、非法場所、非合格藥材」造成的意外，應由加害端負全責。

衛福部長石崇良9月曾透露，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費擬不給付，採代位求償。社保司代理司長陳真慧說，近年發生數起醫美致死，還有人裝了葉克膜，但現行《健保法》的代位求償範圍僅有公共安全事故、其他重大交通事故、公害或食品中毒，不包括醫美，未來須修法或研議其他方式來處理，正在內部進行討論。

「醫美的現況是低門檻、高風險」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，植物人在急性期，可能需住加護病房1～2個月，使用呼吸器、抗生素等，而慢性期的住院、護理之家，可能耗費多年，期間需要胃造口（PEG）、尿管及鼻胃管等。植物人若存活3～5年以上，累計醫療費用可達150～300萬元，甚至更高。醫美屬自費行為，是非必要醫療，風險應由診所負責，而非全民買單，衛福部可討論代位求償，但須謹慎設計。

針對「非具專科訓練、非法場所、非合格藥材」造成的意外，洪子仁認為，應由加害端負全責。由於醫療有其不可避免的風險，若是合格的人用合法的藥物下發生，則採個案處理。與此同時，接到病患當下的急救，不能排除給付，對後續長期照護與復健，才啟動代位求償。

醫改會執行長林雅惠說，醫美有別於其他事故，不是集體受害，而是個人，且醫療風險和醫療疏失之間有模糊空間，代位求償需花時間釐清責任歸屬、蒐證等，耗費許多行政成本。如今高額、高風險的非必要醫療越來越多，只納醫美，可能會有針對性，需研議是否一併納入討論。