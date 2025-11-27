醫美學會憂評鑑恐遭「壟斷」喊話加入 吳明賢：學會目的在學術而非評鑑

台大醫學院長吳明賢受訪指出，醫美評鑑核心在於「醫療品質、病人安全」。游騰傑攝



衛福部預告修正《特管辦法》，擬加嚴管理醫美診所並引入強制評鑑機制。衛福部昨日下午與40個醫界團體開會，歷經近3小時討論，雖然有兩個共識，但是對於高風險醫美診所要不要納評鑑仍沒有結論，將於下周三討論。台大醫學院院長吳明賢今（27日）強調，評鑑的核心只有八個字：「醫療品質、病人安全」，直言只要做得好，就不必害怕評鑑，並點出學會的角色應回歸促進學術本質。

針對《特管辦法》修法草案擬由醫策會對全台2000多家醫美診所進行強制評鑑，醫界出現不同聲音。台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光指出，醫策會原本負責醫院評鑑，若將所有醫院與醫美診所均納入單一機構評鑑，恐加重人力與行政負擔，反而導致制度失序，影響整體醫療體系運作。他建議，若要提升品質，應由「具有公開制度與醫界代表性的醫師公會全國聯合會」或整合多個學會共同參與，而非倚賴單一機構。

台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州也說，據瞭解，衛福部不但打算首開惡例「強制」評鑑醫美診所， 評鑑更單獨給「醫策會」或特定機構承攬，扶植其成為唯一「壟斷」，不受國會監督，權力無限大的巨物。

對此，台大醫學院院長吳明賢出席「2025智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康論壇」並接受媒體聯訪時指出，評鑑的核心只有八個字：「醫療品質、病人安全」。他強調，評鑑的本質是保障病人，「只要醫療品質做得好，其實不用害怕被評鑑，因為我們醫院也經常接受各式評鑑。」

吳明賢指出，現在醫療資訊氾濫，醫療專業知識又是這麼的特殊，醫療資訊掌握是差很多，民眾多半只能從廣告或網紅判斷診所是否專業，但醫病雙方在資訊掌握上本就存在落差，若能透過政府機制把關，對民眾健康與醫療安全是好的。

對於部分學會質疑評鑑權恐造成壟斷，吳明賢也直言，這是專業分工的問題。他指出，學會的主要功能在於促進學術發展、教育會員、保障會員權益與推動國際交流，所以學會成立的目的並沒有包括評鑑，他強調「學會成立的目的是為了促進學術」。

