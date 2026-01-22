醫美專區94家醫師無資料 衛福部：年前完成清查

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）衛福部「美容醫學專區」上線，但資訊缺漏百出。衛福部今天說，初步發現有94家操作醫師資格顯示為「無」，已責成地方衛生局農曆年前完成清查，逾期未辦理異動登記者將依法處分。

遏止醫美亂象，衛生福利部去年底公告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，今年元旦上路。其中，為了保障民眾知的權益，明定建置「查詢專區」。

衛福部「美容醫學專區」15日上線至今1週，民眾李小姐查詢卻發現常去的醫美診所，提供服務內容竟沒有列出她做過的項目，另1名張小姐則是連醫師名字都找不到，驚恐質疑去過的醫美診所到底合不合法。

廣告 廣告

衛福部醫事司專門委員郭威中今天告訴媒體，機構須依法登錄「醫療機構條件」及「操作醫師資格」兩大部分，經彙整，應登錄的醫美機構數量約落在700至800家間，但因診所設立、停業與人員流動頻繁，數字仍會持續變動。

郭威中說明，初步清查發現，目前有94家分布於14個縣市，其操作醫師資格欄位顯示為「無」，原因包含「人員異動」與「新制資格認證」。由於新辦法公告後，部分手術類醫師須補足特定課程時數或經過PGY（畢業後一般醫學訓練），並取得醫師公會或專科醫學會認證，部分醫師可能尚在辦理核備流程中。

針對資格漏失情形，郭威中指出，依規定，人員異動應於30天內向所在地衛生局申請變更登記。醫事司已要求各縣市衛生局於農曆年前完成全面清查，若清查後確認機構確實無符合資格的操作醫師，且未在期限內辦理異動，將直接從系統名單中剔除該機構。

在裁罰部分，郭威中強調，特管法是依據醫療法相關規定訂定，若醫療機構未依規辦理人員異動登記，將回歸醫療法，可處罰鍰5到25萬元，呼籲相關醫療機構應儘速與所在地衛生局聯繫，確保登錄資訊與醫療行為合法合規。

不過醫美診所林立，查詢系統登錄情形恐與實際市場有落差，郭威中說，若民眾在平台查不到相關診所或醫師資料，可能是尚未登錄，民眾若發現疑似未登錄的醫美診所，可向所在地衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映，查核後若違規將依法處理。（編輯：龍柏安）1150122