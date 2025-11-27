醫美屬高風險醫療行為！台大醫學院吳明賢轟「直美」亂象：完整訓練是基本

台大醫學院長吳明賢強調，醫美並非單純美容服務，而是具風險的醫療行為，醫師須具備完整訓練與專業判斷。游騰傑攝



近年出現醫學系畢業生未受完整訓練即進入醫美診所的「直美」現象，衛福部為此近日預告修正《特管辦法》，加嚴醫美診所與醫師管理規範。台大醫學院院長吳明賢直言，若未受完整訓練的醫師都能直接進行雷射、注射等醫美處置「那找護理師來打不是也一樣？」，強調醫美絕非單純操作儀器，而是涉及全身評估與醫療判斷的高風險醫療行為。

吳明賢今（11／27）日出席「2025智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康論壇」並接受媒體聯訪時，談及近期備受關注的醫美議題，語氣轉為嚴肅直言，醫美領域問題叢生，過去曾發生網紅醫師施作醫美導致病人死亡的案例，顯示亂象已不容忽視。

吳明賢指出，台大醫院每年約接收三至四件由外部醫美診所轉送的重症個案，不少病患送醫時已呈植物人狀態，預後相當不佳。即便是看似簡單的肉毒桿菌注射，也曾導致失明，所以其實那個是一個醫療的行為。

吳明賢表示，如今卻有部分人認為，醫美只是「打雷射、操作儀器」的簡單做工，不需要經過兩年PGY醫學完整訓練，假如這樣說得通，「那找護理師來打不是也一樣？」，既然醫美已被明確定義為醫療行為，就必須由具備完整訓練與資格的醫師執行。

吳明賢強調，醫學美容絕非單純操作儀器或打雷射、打針這類「功能性工作」，而是完整的醫療行為，需具備臨床判斷、全身評估、麻醉風險評估與診斷能力。

他也強調，醫學教育就是對一個醫師的養成，過去由七年制變成六年制，那過去七年制最後一年是實習，換句話說他必須要有一些臨床經驗，並不是考試完，有醫師執照你就可以獨立執業。如今六年醫學系學制，也要加上兩年的PGY訓練也才是完整的醫師訓練，這是基本的，假如還要專科醫師，必須要再經過三到五年，才能拿到所謂的衛福部規定的專科醫師。

