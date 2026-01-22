醫美平台上線就出包？94家診所「醫師查不到」

衛福部於今年1月15日正式啟用「美容醫學專區」查詢平台，民眾可透過系統查詢合法醫美診所與操作醫師資格。然而平台上線後隨即出現資料不全的情況，衛福部醫事司專委郭威中今日表示，目前美容醫學專區平台顯示有94家醫療機構的操作醫師欄位呈現空白狀態，分布於全台14個縣市，主要集中在手術類項目，已要求各縣市衛生局全面清查，預計農曆年前完成登錄，未依法完成者將依《醫療法》裁處。

衛福部於今年1月15日正式啟用「美容醫學專區」查詢平台，民眾可透過系統查詢合法醫美診所與操作醫師資格。 （示意圖／Pexels）

郭威中指出，造成操作醫師欄位空白的原因包括醫師人員異動尚未完成登錄、新制上路後尚未完成資格補正，或診所實際執行項目仍待確認等情況。依規定，醫療機構若有人員異動，須在30天內向所在地衛生局辦理變更登錄，否則將依法裁處。

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，今年起擴大納管醫美項目，除原本的手術類外，也將針劑與光電類納入規範，並明定由衛福部建置查詢平台，提升醫療安全與民眾知情權。

郭威中說明，依特管辦法規定，醫美機構須同步登錄兩項資訊，包括醫療機構是否符合設置條件，以及實際操作醫師是否具備合格資格。醫美診所登錄數量仍處於過渡階段，經彙整，應登錄的醫美機構數量約落在700至800家間，但因診所設立、停業與人員流動頻繁，數字仍會持續變動。

若僅以過去手術類醫美計算，登錄診所約400多家，新制納入針劑與光電類後，需登錄的機構數量明顯增加。 （示意圖／Pixabay）

若僅以過去手術類醫美計算，登錄診所約400多家，新制納入針劑與光電類後，需登錄的機構數量明顯增加。郭威中指出，美容醫學專區的資料是直接介接醫事管理系統，只要地方衛生局完成登錄，平台資訊就會同步更新，因此數據呈現浮動狀態。

郭威中不諱言，確實可能存在尚未登錄卻提供醫美服務的診所，若查證屬實，可依《醫療法》第103條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。他也提醒，若民眾在平台查不到相關診所或醫師資料，可能是尚未登錄，也可能只是宣稱提供醫美服務，須由地方衛生局查核。

民眾若發現疑似未登錄的醫美診所，可向所在地衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」反映，查核後若違規將依法處理。

