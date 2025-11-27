醫美年度盛事！《蘋果愛美獎》耀眼登場 評審林聖哲讚：醫美界的最高榮譽

【記者黃泓哲／台北報導】2025年由《壹蘋新聞網》主辦的首屆《蘋果愛美獎》，今（27）日盛大展開，這場結合媒體、公信力和大眾參與的年度醫美評選盛事，與會嘉賓卡司堪比三金頒獎典禮，評審代表由精通美容醫學、整形外科與再生醫學的安南醫院林聖哲院長擔任。林院長強調，本屆《蘋果愛美獎》舉辦相當成功，可以幫助民眾更正確選擇醫美診所，也更認識國內知名醫師、醫美療程與行銷創意，期待未來還有第二屆、第三屆，讓《蘋果愛美獎》成為醫美界的最高榮譽。

廣告 廣告

林聖哲院長為現任安南醫院院長，是國內美容醫學、整形外科與再生醫學泰斗，也曾任成大醫院主治醫師、成功大學臨床助理教授及台南市衛生局局長，長期推動醫療品質、醫學倫理與公共衛生政策，《壹蘋新聞網》希望借助其臨床專業、公衛視野與醫療倫理經驗，擔任《蘋果愛美獎》具高度公信力的醫學專家評審代表。

林聖哲院長強調，「美麗」這件事本來就有很多客觀、主觀標準，但從整形外科醫師、專業評審角度來說，首先要確認產品是否符合國家認證或是世界認證，「有些著名產品在國外是合法，但是他還沒取過台灣食藥署的相關規定，這我們也會幫民眾過濾掉，此外是資訊是否公開、會不會有誇大的嫌疑，甚至是否有違規的前例，這是我們作為評審最注重的事情。」

對於首屆《蘋果愛美獎》林聖哲院長給予高度肯定，指出主辦單位《壹蘋新聞網》邀請國內相當多的醫美診所以及知名醫師，現場與會嘉賓卡司堪比三金頒獎典禮，期待未來《蘋果愛美獎》持續續辦，成為醫美界的最高榮譽。

《蘋果愛美獎》評審代表由精通美容醫學、整形外科與再生醫學的安南醫院林聖哲院長擔任。彭欣偉攝

「蘋果愛美獎」獎盃造型如一位被拉長的金色舞者，由下而上延展的線條彷彿在展示美被「喚醒」的瞬間。彭欣偉攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

朱孝天傳個唱票房慘淡！門票遭3.8折賤賣…最後還免費入場

南市協進市場舊址 信耘建設1.9億購入單坪地價54.5萬元

獨家｜台裔貴婦企業家Tina Craig熱戀好萊塢男星美到發光！ 新歡是安海契兒子的爸

