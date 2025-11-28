醫美強制納評鑑 聯合會憂恐釀1/3倒閉潮 衛福部：僅針對高風險手術

針對醫美強制評鑑爭議，衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，評鑑將採分級管理，僅針對高風險手術，並強調配套輔導機制，非全面淘汰診所，圖為醫美手術示意圖。Pexels



衛福部近日預告修正《特管辦法》，擬加嚴醫美診所管理，並引入「強制評鑑」機制。台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州指出，這項政策可能對醫療和生技產業造成雙重衝擊，保守估計在制度實施後1至2年內，約有三分之一的醫美診所將面臨倒閉。

蔡豐州表示，修法中最具爭議的是「強制評鑑制度」，直指未通過評鑑的新診所將無法開業，既有診所若定期評鑑未過，也將被要求歇業，形同倒閉。這是以醫美先通過，再逐漸擴及所有醫療科別，全面控管。他以餐廳為例，試問如果餐廳要評鑑，最後沒通過，就得關起來，完全沒有罰款或輔導，有哪個行業可以接受？民主國家，「輔導與鼓勵不是政府政策的優先考量嗎？」

醫材設備內需市場 將掀劇烈競爭

蔡豐州並以過去政府在2022年本來要公告強制「推動無障礙設施廁所」為例，也是以立意良好來推動，但是，如果「強制」套用在診所，多數基層診所因空間狹小，恐無法符合標準而倒閉。他認為，這樣的做法違反民主精神，因為民主國家都是輔導的，也指出政府在多政策上（例如無障礙計程車），都是採用輔導、鼓勵，甚至獎勵的方式，而非強制手段。

他進一步分析，若政策以立意良好來包裝「夾帶」強制評鑑，恐將導致診所大量倒閉，首當其衝的將是被譽為「第二座護國神山」的生技產業，因為診所是醫材，設備與藥品的主要內需市場。此外，產業衰退後，剩餘業者會陷入激烈的價格戰，立即損及國內醫療產業發展，形同扼殺。

蔡豐州警示，外國醫美行銷如韓國或上海技術優勢可能吸引國內消費者赴海外就醫，加上網路上非法海外醫美仲介猖獗，政府未有效取締，將真正威脅民眾醫療安全，「政府未能有效取締這些違法的境外醫療廣告與轉介行為，這才是真正罔顧民眾的醫療安全，因為在國外發生醫療問題將求助無門」。

衛福部：鎖定高風險手術 一般醫美無須評鑑

針對外界質疑「強制評鑑」恐導致大量醫美診所倒閉，衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，診所評鑑的具體項目與執行方式，將於下週三會議中進一步討論，盼各方能在共同平台上反映意見，以利公部門與其他利害關係人了解。

劉玉菁指出，本次修法的核心精神在於「分級管理」，並非所有醫美項目都須納入評鑑。一般美容醫學項目，如玻尿酸注射、電波拉皮等，無需進行診所評鑑；評鑑僅針對高風險的「特定美容醫學手術」，例如單次抽脂量達1500cc以上的抽脂手術或大範圍臉部手術。即使診所未通過特定高風險手術的評鑑，仍可持續執行一般醫美項目，並不會因此被迫歇業。

她強調，評鑑制度一定會搭配完整的輔導機制，評鑑的目的在於提升整體醫療品質，而非淘汰診所。比照現行醫院評鑑制度，即便評鑑結果未達標，醫院仍可正常營運，並可於短期內再次申請評鑑。評鑑當日即會告知主要缺失與改善方向，並提供明確的改善期限與復評機會。

