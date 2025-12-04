醫美強制評鑑撤了！衛福部拍板自律「輔導認證」醫界喊：醫美元年

生活中心／綜合報導

衛福部針對特管辦法研擬修法，12月3日歷經3小時會議後，最終決議刪除「強制評鑑」條款，以「輔導認證」自主管理取代。（圖／翻攝自Google Maps）

衛福部針對《特管辦法》啟動修法，意外在醫界掀起巨大震盪。經多次溝通協調後，醫美部分拍板「強制評鑑不做了，改採輔導認證」，希望以更彈性的方式，兼顧醫療安全與產業發展，打造「醫美元年」。台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州也肯定表示，這次修法是「各組織的大團結」，感謝衛福部醫事司司長劉越萍在民眾安全與產業存續之間找到平衡。

長期以來，外界因資訊不對稱，將醫療爭議事故過度集中於「醫美」，造成社會對醫美的刻板印象。此次特管法修法，更一度被質疑是要將全台診所納入更嚴格管制，引發基層不滿。但在12月3日歷時3小時的會議後，衛福部最終決定撤下「強制評鑑」，以更貼近現場的「輔導認證」取代，讓修法風波落幕。

蔡豐州坦言，醫界「內鬥內行」早已不是新聞，他呼籲各醫界團體的理監事跳脫舊有思維，多為基層發聲，建立能兼顧安全與彈性的自主管理模式。他強調，「政府計畫輔導＋基層自律」，才是未來醫療良善循環的典範。

外界也關注「輔導認證是否太鬆？」對此，台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，未來將由各組織共同統籌，朝「更嚴謹的自律規範」前進。此次規範也納入專科訓練品質，形體美容外科醫學會理事長楊弘旭則指出，劉越萍司長果斷捨棄過時的強制評鑑制度，基層也將支持強化專業認證課程。至於爭議的PGY「回鍋補訓」兩年，將以108年為界線。

此外，醫界也憂心「海外低價醫美」亂象愈演愈烈，民眾被非法仲介吸引赴中、韓施作手術，卻頻傳糾紛甚至事故。六大醫學會痛批此類「不肖仲介」害人不淺。台灣微整形美容醫學會理事邱正宏呼籲主管機關加強打擊，不要讓灰色醫療市場侵蝕合法產業，「醫療生技想當護國神山，非法一定要重拳處理。」

這次特管法修法調整，象徵醫美管理迎接新篇章。劉越萍司長整合政府與基層意見，確立未來方向，以更有彈性的方式推動醫療與生技產業並進，宣告台灣邁入全新的「醫美元年」。

