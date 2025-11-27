醫美意外後送慘烈 吳明賢挺PGY政策

台大醫學院長吳明賢支持衛福部正本清源，要求所有醫師都需完成畢業後綜合臨床醫學訓練後才能執業。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台大醫學院院長吳明賢27日表態，支持衛福部要求所有醫師需完成畢業後綜合臨床醫學訓練後（PGY）才能執業。他說，台大醫院每年都會收到3到4個發生醫美意外、後送台大的病患，很多送來時已是植物人狀態，甚至死亡，連打肉毒桿菌都有導致失明的案例。

吳明賢指出，醫學系修業時間由7年改為6年，就是為了加上2年PGY訓練，才能讓醫師具備完整訓練與臨床實習，才可以獨立執業，以家庭醫學醫科為例，是6年醫學院、2年PGY及至少3年的臨床實習，才能成為專科醫師，不是一畢業沒有經驗就能執業的。

吳明賢表示，不要以為醫美就不會遇到問題，台大醫院每年都會收到3到4個醫美出意外而後送的病患，很多送來已經是植物人狀態，甚至死亡，甚至打肉毒桿菌都有導致失明的案例。

吳明賢強調，醫美就是醫療，是要保障健康跟生命安全，如果把醫美當作生意看待，最後受害的一定是民眾，醫師就要有經驗才能執業，認為衛福部這正本清源是正確的作法。

至於醫美診所評鑑，吳明賢指出，評鑑的目的是為了病人的安全與醫療品質，假如你做得好，就不怕評鑑。吳明賢也反對由各類醫學會進行醫院診所評鑑，因學會的功能在於「促進學術的發展以及做教育的工作」，並保障會員權益，學會成立的目的並不包括執行評鑑。