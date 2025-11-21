醫美手術事故頻傳！新法規明年上路 往後想抽脂拉皮「診所須接受評鑑」
衛福部近期預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，3大重點包括，醫學生畢業後接受一般醫學訓練，才能從事非侵入性處置；所有醫美手術，都必須接受過大外科訓練；而高風險醫美手術，如一定程度的抽脂、拉皮，包含診所在內，都必須經過評鑑。衛福部長石崇良今（21日）指出，衛福部預計下周找學會溝通，明年上路。
我國近年陸續發生牛奶針、陰莖增大術死亡的憾事，令外界對醫美的品質感到質疑。石崇良出席「2025幸福從鄰開始 從心延續研討會暨高齡樂活創意方案手冊頒獎典禮」時指出，過去幾件不幸的事件都剝奪了民眾的生命，在醫院執行醫美手術沒有問題，因為都經過評鑑，但是到了診所，主管機關視若無睹，沒有為民眾的權益、生命安全做把關，這是不對的，需要改革。
近期衛福部預告特管辦法，將醫美分3級處理。其中，美容醫學手術，指的是眼、鼻、耳、顱顏、胸、腹之整形，植髮、削骨、 拉皮、自體脂肪移植、抽脂、生殖器整形，及其他改變身體外觀的手術；特定美容醫學處置則有光電治療、針劑注射治療；
另外，削骨、中臉部、全臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪及體液總抽出量達5000毫升、腹部整形、鼻整形、義乳植入之乳房整形、全身拉皮手術等，因具有較高風險，被定義為「特定美容醫學手術」。
石崇良說，根據衛福部預告，非侵入性的處置，如光電、針劑，不是畢業後直接從事，要從事一般醫學訓練才能從事。另外，所有的醫美手術，都要接受過大外科的訓練。至於高風險的美容醫學手術，例如抽脂到一定程度以上、拉皮等，包含診所在內，都要經過評鑑。
「最高風險的手術，不是只看醫師資格，還要看整個機構的品質和安全」。石崇良認為，高風險手術，必須整個環境、團隊一起重視，才能確保病人的權益。至於此次預告草案中，衛福部允許施行美容醫學手術的醫師，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科的專科醫師，引發外界對急診人力外流的擔憂，他解釋，這是因為急診醫師經過內、外科訓練，這部分大家有疑慮，下周和醫學會討論後，將重新訂定。
