醫美手術安全為前提！以科別認定美容手術是安全作為嗎？／莊堅文

莊堅文（體形雕塑抗老化美容醫學會教育長）

近日衛福部為民眾把關而大力整頓醫美，與各大醫學會召開多次協商會議，積極應對的用心大家有目共睹。然而，至關重要的議題「如何減少美容醫療併發症的發生？」衛福部提出解決方案卻顯得無力。斷定某些科別的醫生才能執行美容手術，其餘科別則禁止，這種以「科別」來認定美容手術醫師資格的標準，能精準降低下一起因手術併發症而釀成悲劇的可能性嗎？換言之，釀成手術併發症的關鍵原因，跟各科別養成教育的差異有關嗎？

廣告 廣告

七年前(2018年)，通過了第一次特管法法案。2025年11月14日頒下特管法修法草案，從提案、協商到決議，過程僅僅1個半月，未經充分討論而倉促修法，不免讓人擔心法案是否足夠完善。近日新消息，2026年1月1日將實施第二次修法，按照這種匆忙的步調，加上未必真正有切中要害的修訂，未來是否短期內又會再提出第三次修法，令人深感擔憂。

以抽脂為例，美容醫療併發症多起歸因於全身麻醉風險與醫師操作問題，相信看過多起醫美意外新聞報導的大家也心知肚明。全身麻醉進行抽脂手術可能會面臨三大險境，分別是脂肪栓塞、腹部穿孔及麻醉藥不良反應（包括惡性高熱及過敏性休克）。如果抽脂手術由全身麻醉改為局部麻醉，死亡率將會驟降至50萬分之1，機率微乎其微。從衛福部這次修法關鍵「以醫師科別決定手術資格」的角度來看，目前抽脂的醫療併發症多數是外科系專科醫師執行，那麼「手術風險跟部定專科的科別直接相關」的認知令人質疑，我認為「以科別界定手術資格」並沒有處理到手術併發症的根本原因。以腹部穿孔這項併發症為例，在局部麻醉意識清醒下做腹部抽脂手術，抽脂管只要刮到腹部肌肉上方的肌膜，受術者就會因疼痛而造成腹壁緊縮，抽脂管將被擋在肌肉之上，不會穿過肌肉而進入腹腔，這個安全保護機制，在全身麻醉之下已不存在，全麻做腹部抽脂手術，執行醫師憑藉時刻警覺而少了非常有利安全的自身安全保護，增加的手術風險不難理解，因此局部麻醉做腹部抽脂手術是相對安全的。如何有效降低手術併發症風險，關鍵在於規範醫師採用的技術標準，而非規範執刀者的所屬科別。

為了精準打擊手術併發症發生率，修法的角度應轉向以局部麻醉或全身麻醉區分手術資格，一般美容手術是以局部麻醉進行（包括局部麻醉抽脂、隆鼻及臉部拉皮⋯等等手術），特定美容手術則是以全身麻醉進行（指目前的十大特管手術），法案開放執行手術的醫師，應以「資格認證」而非「科別認證」來界定，至於是否泛外科或泛內科就更與手術併發症風險無關了。熟知無菌操作及有熟練傷口縫合能力的醫師，是具備能力入門學習一般美容手術的。目前所有的部定專科都是以健保醫療為主，諸如雙眼皮、眼袋等手術，在目前醫師的養成教育裡並未提供這些課程，這些技術都是醫師前輩主動參加國內外各國醫美、美容外科等醫學會舉辦的醫學教育培訓課程，一點一滴逐步學習並傳承而來，得來不易，這些前輩包含非外科及外科醫師，達者為師，台灣醫美手術能有現在的水準，這些前輩功不可沒。

建議由衛福部主持，全聯會統籌來組織各大醫學會，各派代表組成一個聯合內閣，執行美容內科及美容外科醫師的資格認證，同時訂定落日條款的辦理方法，完善各項規定。關於培訓方面，一般美容手術建議修滿20小時該科別的課程，如局部麻醉雙眼皮手術，完成10例指導下的案例，經審查通過以取得認證；特管美容手術建議修滿32小時該科別的課程，如全身麻醉腹部整形手術，完成20例指導下的案例，經審查通過以取得認證；繼續教育方面，每三年修滿24小時認定的課程得換證成功。紮實的訓練並認證，確保美容醫師的技術。

在此，以雙眼皮、抽脂及腹部整形為例，如果全台有1000位雙眼皮醫師、50位抽脂醫師或20位腹部整形醫師等等是透過資格認證取得合格證書，在網路公開透明揭露完整資訊下，民眾可以確實知道哪位合格醫師幫他執行該項手術，因為經過確實的專業訓練及資格認證，這才是保障民眾手術安全的根本之道。（照片翻攝示意圖）