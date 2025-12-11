醫美手術納家醫、急診 石崇良坦言「不滿意」：補訓不如重新外科訓練

針對可以施做醫美高風險手術的「大外科」是否應涵蓋家醫及急診，衛福部醫事司與醫界討論仍無共識。對此，衛福部長石崇良今（11）日表示，會議中有人提議讓家醫、急診醫師補訓外科訓練；但他認為，與其如此，不如直接重新申請外科訓練，取得外科專科醫師資格，或考慮雙專科共同訓練模試。

石崇良今日出席「2025年品質認證授證典禮暨記者會」前接受媒體聯訪時表示，醫事司已就如何整頓醫美與醫界開了3次會，他也坦言對開會結果「不滿意」，未來《特管辦法》修法後，「大外科」不應再模糊不清，應是指實質受過完整訓練的外科醫師。

石崇良說，經醫事司將所有專科醫師訓練計畫內容進行比對後，部分科別與其他外科的差距一目瞭然，其中又分兩大類；例如家醫科、急診科是以橫向訓練為主的科別，而眼科、頭頸外科等則是專精特定領域，未來這些科別的醫師想執行醫美手術，都應接受相關訓練才行。

至於目前衛福部做法是傾向將家醫科、急診科移出大外科，或是要求增加其他訓練後才能留在大外科？石崇良直言，「在我看來家醫科與急診科與真正的大外科落差之大，不是1、2個月的事，而是1、2年，如果真要補訓2年，不如重新申請外科專科醫師資格。」​

石崇良提到，或許未來學會也能討論採取「雙專科共同訓練模式」，例如早期泌尿科與外科雙主修，訓練完可同時拿到雙資格，早期神經外科、整形外科也類似。學會間可討論如何進行「雙主修」，也許訓練時間會拉長，但受訓考試完，可同時取得2個專科醫師資格。

至於新制上路的時程不變，預計本月底正式公布新規則，明年1月1日上路。至於外界擔心原規劃對醫美診所的強制評鑑，變成輔導認證，可能導致管理力道不足。石崇良說，即使是輔導認證，衛福部也會堅持由有公信力的第三方負責認證，內容也要經主管機關認可，另衛福部網站未來也將設立美容醫學專區，公開醫美診所、執刀醫師的專科等，讓資訊透明，患者的權益更有保障。

