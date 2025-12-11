醫美手術納家醫、急診 石崇良直言「不滿意」：補訓不如重新外科訓練

記者簡浩正／台北報導

石崇良直言急診和家醫科的外科訓練時數跟其他外科落差蠻大，補訓練一、二年不如重新申請外科訓練。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部擬修法嚴管醫美，但急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科仍有爭議，衛福部將留待下週再議。衛福部長石崇良今（11）日坦言，對前幾次開會結果「不滿意」，若要補訓，還不如直接重新申請外科訓練、取得資格，或考慮「雙專科共同訓練模式」。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。

廣告 廣告

但此草案包含醫師公會、醫團近日都發聲明表達立場，有的支持、有的反對。衛福部醫事司昨日第3度與醫界討論，確定「友善查詢美容醫學專區」明年農曆年前上線，將揭露醫師姓名、專科等資訊；特定美容醫學手術新增「全身麻醉抽脂」、「男女生殖器整形手術有全身麻醉」，以加強管理；明年起逐步推動專業自律認證。

不過，醫事司長劉越萍昨說明，回顧相關住院醫師訓練內容，家醫、急診外科訓練時數總計約半年至1年，至於其他外科系訓練約4至6年都在做手術，確實有所落差，由於各代表認為還有討論空間，約定下週再開會凝聚共識。

石崇良日前就不認同急診、家醫科列入「大外科」。他今日下午出席「2025年品質認證授證典禮暨記者會」時坦言，對幾次開會結果「不滿意」，未來修法後，大外科的概念，實質應該是要有完整訓練的外科醫師。「在我看起來，落差之大，不是1個月、2個月的差別，而是1年、2年起跳」，如果還要去補訓2年，不如重新申請外科訓練、取得資格。

石崇良說，學會也可以去討論若想從事外科手術，可思考採行「雙專科共同訓練模式」，如早期泌尿科與外科雙主修，雖然訓練時間較長，但能同時取得2張專科醫師執照。衛福部不反對，且也需要多一些外科人才。

更多三立新聞網報導

睡覺鼾聲變大竟是「癌症3期」！46歲婦險失聲 醫驚病灶大如「鴿子蛋」

一年萬人死亡！入冬RSV拉警報 醫示警「2大族群」要提高警覺

女童回鄉下玩紅疹3天未消！粗心爸以為被蟲咬竟染「這疾病」嚴重恐腦炎

3大職缺曝光！百億企業徵才條件超佛心 吊車大王：只需符合「2點」

