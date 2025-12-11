醫美手術資格待議 石崇良：補訓不如重新外科訓練

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）醫美手術是否擴及家醫、急診仍無共識，衛福部長石崇良今天坦言，對幾次開會結果「不滿意」，若要補訓，還不如直接重新申請外科訓練、取得資格，或考慮雙專科共同訓練模式。

衛生福利部擬修法嚴管醫美醫師執業、手術資格與診所執行高風險手術條件，昨天第3度與醫界討論，確定友善查詢美容醫學專區明年農曆年前上線，將揭露醫師姓名、專科等資訊；特定美容醫學手術新增「全身麻醉抽脂」、「男女生殖器整形手術有全身麻醉」，以加強管理；明年起逐步推動專業自律認證。

不過，可執行醫美手術部定專科醫師，是否納入家庭醫學科及急診科仍無共識，預計下週再開會溝通。

石崇良昨天表示，不認同家醫、急診列「大外科」。他今天下午出席「2025年品質認證授證典禮暨記者會」時坦言，對幾次開會結果「不滿意」，未來修法後，大外科的概念，實質應該是要有完整訓練的外科醫師。

石崇良說，他請醫事司把所有專科醫師訓練計畫內容進行比對，可見部分科別與其他外科明顯落差；且又分成兩大類，一個是以橫向訓練為主的科別，例如家醫科、急診科，另一種是專精特定領域，像是眼科、頭頸外科等。未來也要考慮，若想執行醫美手術，應接受相關訓練才行。

至於是把家醫科、急診科移出大外科，或要求增加其他訓練繼續留在大外科。石崇良直言，「在我看起來，落差之大，不是1個月、2個月的差別，而是1年、2年起跳」，如果還要去補訓2年，不如重新申請外科訓練、取得資格。

石崇良說，或許未來學會也能討論採取「雙專科共同訓練模式」，例如早期泌尿科與外科雙主修，訓練完可同時拿到雙資格，早期神經外科、整形外科也類似。衛福部不反對此做法，且能增加外科人才，學會間可討論如何進行「雙主修」，也許訓練時間會拉長，但受訓考試完，可同時取得2個專科醫師資格。

他強調，新制上路時程不變，預計12月底發布、明年1月1日上路。至於醫美認證部分，未來即使採用認證，認證單位要有公信力，內容也要經主管機關認可，包括麻醉手術品質管理、相關感染控制要求等。衛福部網站未來也將設立美容醫學專區，公開醫美診所、執刀醫師的專科等，讓資訊透明。

開業醫美診所院長黃昱豪是部定整形外科專科醫師，他表示，整形外科從住院醫師時期開始，就每天在開刀房工作8小時以上，絕對是可執行醫美手術的專科醫師中，訓練最為務實的科別。

黃昱豪認為，其他專科如果想長遠的爭取這個部分的資格，必須在專科訓練時期就有配套措施，而不是醫學會自己「喊一喊」，應詳細把專科訓練規定納入章程；建議政府部門召開如公聽會等，多方討論後再推動，會比較合適，太急就章恐導致更多問題產生。（編輯：吳素柔）1141211