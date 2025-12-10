醫美手術資格爭議 石崇良：不認同家醫科與急診列大外科

為整頓醫美亂象，衛福部與醫界一再討論，其中就有資格進行較大風險手術的科別醫師。衛福部長石崇良今（10）日在立院衛環委員會接質立委質詢時表示，前次討論共納入11個科別包括家醫科為可以進行醫美手術的大外科，但他個人不認同家醫科為大外科，另急診科的訓練也與外科有落差，這些問題都還有待繼續與醫界討論。

衛福部日前預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，藉以強化醫美管理，民眾黨立委陳昭姿質疑，醫美管理政策在石崇良一度表態嚴管之後，又出現180度大轉彎，其中最受矚目的就是可進行高風險醫美手術醫師的科別擴大到11個大外科，包括家醫科；此外就是以輔導認證取代原本的強制評鑑。​

廣告 廣告

陳昭姿表示，不少醫師質疑，內科住院醫師訓練時，有裝靜脈導管急救、插管、中央靜脈導管、抽胸水、抽腹水等訓練，都不能做醫美手術。衛福部卻允許較缺乏侵入性醫療訓練的家醫科醫師，可以進行抽取量較高的抽脂等手術，究竟是何道理？對此，石崇良表示，將家醫科列為大外科，「他個人也不認同」；更甚者，身為一個急診科出身的醫師，他也覺得急診科的訓練與外科有落差，這些問題都還要與醫界溝通。

輔導認證取代強制評鑑引爭議 石崇良：品質確保比 名稱更重要 ​

另針對執行高風險的醫美診所，以輔導認證、督導考核取代原先規劃的強制評鑑，陳昭姿也憂心的說，「這樣做對嗎？已經好多起人命了！」石崇良說，前次開會討論，醫美診所代表一聽到「評鑑」就心生排斥，因為醫院評鑑對他們造成一些陰影，希望以督導考核取代強制評鑑。而他認為名稱不重要，重要的是一定要有品質確保機制，尤其是麻醉安全，一定要經過衛生主管機關定期的檢視，「病人安全是最重要的」。

石崇良透露，就是因為與醫界溝通的內容還有些疑慮，今天下午將再與先前納為大外科的11個專科醫學會及醫師公討論，並已要求醫事司對比各科訓練計畫，以討論可直接執行手術的科別；例如眼科僅限於顏面部位、腹部抽脂手術應限縮由整形外科、外科及婦產科才能施行。

至於何謂高風險手術？以抽脂為例，過去都是以單次抽1500cc為界限，但經檢視近期發生的幾起事件，衛福部醫事司認為，相較之下，高風險手術與麻醉執行的方式更為密切，因此擬改以「全身麻醉」為高風險手術認定條件；同時也將加入全身麻醉的生殖器整形手術，並限制執行科別為整形外科、泌尿科與婦產科。

最後，衛福部過去兩次會議與醫界達成不變的共識，就是「消滅直美」，所有醫美醫師，即便只是做針劑注射或雷射，凡108年全面實行PGY（一般醫學訓練）制度後畢業者，一律必須完成2年期的PGY訓練，未完成訓練者須回學校補訓，否則就不能從事醫美相關業務。以上相關措施皆力拚明年（2026）上路。



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

