醫美手術資格 石崇良：不認同家醫、急診列大外科

（中央社記者曾以寧台北10日電）醫美管理受矚，醫美手術醫師資格擬調整為11個大外科，納家醫及急診。衛福部長石崇良今天表示，自己也不認同視家醫科為大外科，而急診科訓練與外科也有落差，將再與醫界討論。

衛生福利部擬修法嚴管醫美醫師執業、手術資格與診所執行高風險手術條件，日前醫事司與醫界開會達成3項共識，可執行醫美手術專科醫師擴大為11個大外科，納入家醫；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代診所評鑑。新制預計明年上路。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀衛福部就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立法委員陳昭姿質詢指出，不少醫師質疑，內科住院醫師訓練時，有裝靜脈導管急救、插管、中央靜脈導管、抽胸水、抽腹水等訓練，卻允許較缺乏侵入性醫療訓練的家醫科醫師，可以進行抽取量較高的抽脂等手術。

石崇良答詢表示，家醫科是否可以認定為「大外科」，其實自己也不認同，應該檢視訓練過程中有多少時數進行手術訓練。

針對執行高風險手術的醫美診所，陳昭姿質疑，取消評鑑後，是否仍可有效確保診所醫療品質與安全，「已經好多起人命了」。

石崇良說，先前醫事司與醫界討論中，發現診所普遍對評鑑「有陰影」。但即使不使用「評鑑」這個名稱，也要有品質確保機制、要經衛生主管機關認同；尤其麻醉安全，一定要進行檢視，「病人安全是最重要的」。

石崇良接受媒體聯訪說明，上次會議取得共識後，他重新檢視11個專科的住院醫師訓練內容，其中急診科與家庭醫學科的外科訓練，和其他外科系有明顯落差，因此個人認為，此2科不應納入大外科。

他並表示，在急診科部分，雖然要處理創傷，過去被認為屬於外科系，但與進手術房開刀還是有落差，因此應再討論。

石崇良說，今天下午將再與先前納為大外科的11個部定專科醫學會及醫師公會討論，並已要求醫事司對比各科訓練計畫，以討論可直接執行手術的科別；此外，考量有些科別的訓練僅限定部分部位，如眼科僅限於顏面部位等，高風險手術也擬指定特定專科，如腹部手術就應限縮在整形外科、外科和婦產科進行。

至於高風險手術項目，石崇良說，也將討論調整，因過去抽脂手術以單次抽1500毫升以上為風險劃分，但經檢視近期事件，認為跟麻醉方式較有關，因此擬改以「全身麻醉」為抽脂手術高風險認定條件；同時也將加入全身麻醉的生殖器整形手術，並限制執行科別為整形外科、泌尿科與婦產科。

石崇良強調，前幾次會議共識都是單次會議的共識，都不是最終版本，行政機關仍有行政管理的考量，但時程上仍拚明年上路。（編輯：吳素柔）1141210