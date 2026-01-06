醫美抽脂引發洗腎案例 執刀醫師謝忠佑聲明會負起應負的責任

抽脂引發導致昏迷、急性腎衰竭、併發多重器官衰竭，造成需要洗腎的肇因，可能是由藥物所造成。（醫師謝忠佑團隊提供）

林小姐在114年6月間到某醫美診所接受抽脂手術，導致昏迷、急性腎衰竭、併發多重器官衰竭，在加護病房住了10多天，需要洗腎，並拿到重大傷病卡。手術執刀醫師謝忠佑6日指出，從未迴避責任，願意接受醫事鑑定，只要確認責任，必會負責到底。

林小姐因抽脂導致昏迷、急性腎衰竭、併發多重器官衰竭事件發生後，病患家屬要求外科醫生與診所應負起最大責任，但醫美診所表示僅是租借場地，醫療行為則屬醫師個人行為。

手術執刀醫師謝忠佑6日聲明指出，對這一起不幸事件深感遺憾與不捨。林小姐手術當天，過程一切順利，但人體科學存在著複雜且難以預測的變數。事後深入查閱歐盟最新醫學文獻與國際藥害判決，發現林小姐腎臟功能損傷及凝血功能異常，極可能是 Hydroxyethyl Starch (HES) 藥物造成的罕見副作用。

謝忠佑指出，林女士於114年6月21日接受手術後產生不良反應之醫療糾紛事件，引起社會各界高度關注。身為執業超過15年、始終秉持醫者初衷的外科醫師，他對事件深感遺憾與不捨。他已多次向林小姐解釋病因病況，希望藉此提醒HES藥物對循環系統可能誘發嚴重不良反應。

謝忠佑指出，醫學的本質在於救人，美容手術的初衷則是成就自信。面對此次術後突發之不良反應，他感同身受家屬的焦慮與痛苦。謝忠估表示，明白任何文字都難以完全撫平傷痛，因此選擇以最高規格的透明度與專業負責的態度，向社會大眾說明現況與後續處置流程。

謝忠佑聲明，一、親自面對，絕不推諉

自事件發生以來，從未選擇迴避。並多次親自前往探視林女士並慰問家屬，希望能在此艱難時刻提供最實質的支持。並始終向家屬表達：「只要是他的責任，絕不推諉，定會負責到底。」

為了協助家屬支應現階段繁重的醫療支出，事發後謝忠佑也在第一時間主動表示願意支付及負擔醫療費及慰問金，並全力協助醫療鑑定跟釐清真正原因。這不僅是道義上的關懷，更是作為一名資深醫師，在最終鑑定結果釐清前，對患者最基本的誠意與尊重。

二、科學的查證與醫學上的不可預見性

身為第一線手術醫師，必須對病患受傷的真相負責。十多年來，開過上萬台手術。在本事件中，當日手術過程與麻醉紀錄均顯示手術過程順利，各項生理監測數據皆正常，絕無術中休克等情事。病患住院後續報告也確認並無術中發生感染或脂肪栓塞等外科併發症之可能性，各項醫療決策與操作均符合國際標準規範，絕對願意接受最嚴格的專業審視。

然而，人體科學存在著複雜且難以預測的變數。經深入查閱歐盟最新醫學文獻與國際藥害判決後，發現林女士之不良反應（腎臟功能損傷及凝血功能異常），極大機率 由 Hydroxyethyl Starch (HES) 藥物所致之罕見反應。

謝忠佑表示，經查詢財團法人藥害救濟基金會資料，指出，

醫學臨床發現：HES藥物可能誘發嚴重的循環系統不良反應，歐盟甚至自113年起已全面禁用。食藥署也已對此藥物限縮其使用適應症。

專業判斷：經臨床數據比對，我初步判斷此事件極有可能係由該藥物之使用引發之罕見副作用（腎功能損傷與凝血功能異常）。本人已仔細向病患家及家屬多次解釋其完整病因病況，此次再度提出也是希望讓各界能更重視到此藥物可能存在的潛在風險。

醫學是嚴謹的科學，為給家屬與大眾公允的交代，我絕對全力配合第三方機構進行鑑定，以釐清最終責任歸屬。我在此承諾全透明配合調查，我已備齊所有醫療紀錄與藥物數據，絕不隱瞞，確保鑑定過程公開透明。

謝忠佑重申，會尊重最終調查結果，依法負起責任，也懇請社會大眾在鑑定報告出爐前，避免不當臆測造成家屬與醫師造成二次傷害。