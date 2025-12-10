醫美指定專科執刀仍有變數 查詢專區明年先上線

衛福部將於明年一月推動醫美管理新制，昨天三度與醫界協商，急診、家醫科是否列入施術醫師仍有爭議，但在專業自律部分達成共識，針對三類醫學美容手術，預計明年下半年展開試評，衛福部也將明年農曆年前設置「友善查詢美容醫學專區」，揭露醫師姓名、專科等資訊，盼成為「醫界米其林」指南。

為規範醫美手術，衛福部希望消滅「直美」醫師，並限縮施術醫師資格。上周與醫界協商後，將執行手術的專科醫師範圍擴大至十一個專科，包括家醫、急診科。但衛福部長石崇良昨天在立院表示，急診、家醫科是否列入尚未定案，繼十一月廿六、十二月三日後，昨天衛福部醫事司與相關醫界代表舉行第三次會議。

衛福部醫事司長劉越萍說，討論爭議最大的仍是家醫、急診科醫師能否執行醫美手術，但針對專業自律認證達成多項共識，針對「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」及「美容醫學處置」進行認證，預計明年上半年相關條文出爐後，下半年試評。

同時，為重拾國人對美容醫學的信心，預計明年一月或春節前在衛福部官網設置「友善美容醫學查詢專區」，強制揭露經認證可執行美容醫學療程的診所名稱、地址、執行內容，與醫師姓名、部定專科名稱，方便民眾查詢，相關認證將會請醫策會協助、共同合作。依往年經驗，民眾常在春節前「修修臉」，希望給予民眾更多保障。

劉越萍指出，專區會先放上醫院評鑑暨醫療品質策進會已有的美容醫學認證資料，專業自律認證還要經過條文確認等程序。「重點是讓民眾看到有認證。」劉越萍強調，醫界都很有決心，才能避免劣幣驅逐良幣。

