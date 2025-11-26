醫美改革修法「溯及既往」不會變 石崇良：人不應因愛美枉送生命！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部預告修法，出手整頓醫美亂象，全面加嚴限縮可以執行醫美的醫師資格，增加醫美診所評鑑，且要求「溯及既往」，引發醫師公會帶頭反彈，衛福部今（26）日下午將邀集多達40個醫界、醫學會等團體坐下來談，衛福部長石崇良上午再度表態，針對「溯及既往」立場不退讓，他強調「人不應該因愛美枉送生命」、新法要求溯及既往是基於「公益大於私益」。

衛福部是在日前預告修正《特管辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練），徹底消滅「直美」醫師，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。預定明年1月上路，溯及既往。

廣告 廣告

新法引發醫界反對、贊成內戰。中華民國醫師公會全國聯合會就帶頭反彈，反對溯及既往、也反對把醫美診所強制納入評鑑；台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界專業團體則聯合力挺衛福部，反批醫界內「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

石崇良上午出席立法院備詢，會前接受媒體聯訪，針對醫事司下午即將邀集多達40個醫界、醫學會等團體會談，再度表達態度。

石崇良說，愛美是人的天性，這是無可厚非的，但不應該因愛美枉送生命，基於病人的安全權益的最高考量，我們會要求提升安全跟品質，對於信賴保護原則，過去的處理當然有不溯及既往的原則，但是當公益大於私益時，也會採用其他過渡期的方式來處理信賴保護。

石崇良強調，更何況PGY制度已經行之有年，若在還沒有制度之前，當然沒有道理要求回溯，但有了之後就應該回歸。尤其，當時推動PGY制度，就是為了縮短醫學院的學習，從七年學習變六年，同時把臨床實作放在畢業後，當時作為一個完整醫師基礎訓練的搭配，直至今日如果已經發現有一些缺漏，就需要把它補起來，「用強制性的方式也應該去執行」。

希望新法如期上路。石崇良說，目前還是朝向明年上路在推動修法。不過，他說，這次特管辦法預告，大家只注意到醫美管理，事實上草案內還有實驗室管理，而那部分已有落日條款，明年1月1日一定要上路，才有辦法解決。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

毒化粧品再爆2項！重罰原料商500萬 食藥署「不敢保證查完了」

狼醫查詢平台挨批做半套 衛福部明年1月納「懲戒+醫師改名」紀錄

【文章轉載請註明出處】