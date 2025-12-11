醫美改革受阻！家醫能否執刀沒結果 石崇良撂狠話：補訓兩年不如重練外科

衛福部擬修法嚴管醫美醫師執業、醫美手術是否擴及家醫、急診至今仍無共識。衛福部長石崇良說，對幾次開會結果不滿意，若要補訓，不如重新申請外科訓練、取得資格。資料照。行政院提供



衛福部擬修法加強醫美手術管控，但對於「急診科、家醫科是否能列入具資格執行醫美手術專科」部分，醫事司與醫界仍無共識。衛福部長石崇良今（11）日坦言，對前幾次會議結果「不滿意」，並直指若相關科別要補訓，還不如直接重新申請外科訓練、取得資格，或考慮雙專科共同訓練模式。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬加嚴醫美分級管理，引發醫界反彈。先前二度與醫界磋商時，一度傳出共識：美容醫學手術的執行資格可擴大至11個大外科體系，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科與家庭醫學科，不過石崇良昨在立院明確表態「急診、家醫不應列入大外科」，並要求醫事司與各專科醫學會及醫師公會全聯會再度討論。

醫事司昨日進行第三度協商，儘管確認「友善查詢美容醫學專區」將於明年農曆年前上線，公開醫師姓名與專科資訊，部分手術將列為高風險，如「全身麻醉抽脂」及「全身麻醉男、女生殖器整形手術」；然而最有爭議的「急診科、家醫科是否能列入具資格執行醫美手術專科」部分，則仍無共識。

石崇良今日下午出席「2025年品質認證授證典禮暨記者會」時坦言，對幾次開會結果「不滿意」，未來修法後，大外科的概念，實質應該是要有完整訓練的外科醫師（well-trained），「在我看起來，落差之大，不是1個月、2個月的差別，而是1年、2年起跳」，如果還要去補訓2年，不如重新申請外科訓練、取得資格。

石崇良表示，若有意投入外科手術領域，或許未來學會也能討論採取「雙專科共同訓練模式」，如早期泌尿科與外科雙主修，雖然訓練時間較長，但可一次取得兩張專科醫師執照。衛福部對此並不排斥，且能增加外科人才。

石崇良強調，新制上路時程不變，將於12月底發布、明年1月1日正式實施。至於醫美認證部分，未來即使採用認證，認證單位要有公信力，需經主管機關認可，包括麻醉手術品質管理、相關感染控制要求等。

