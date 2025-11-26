醫美改革引醫界內戰！石崇良表態

▲衛福部長石崇良說明，針對特管辦法修正的上路時間，仍朝明年元旦努力。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 醫美爭議頻傳，衛福部近日預告修正特管辦法，擬將醫美處置進行更嚴格管理，包括未來須完成PGY並修畢課程的醫師才可施作等，且針對機構，若有高風險醫美手術則需經過評鑑。不過，醫界的意見「不同調」，今日衛福部也將與40個團體開會。衛福部長石崇良說，會就討論結果決定，還是朝向明年元旦上路努力。

石崇良今（26）日出席立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會備質詢。會前被問到今日下午醫事司與40個團體開會討論關於修正特管辦法，祭出多項醫美診所、醫美醫師的加嚴管理。但醫師公會反對將醫美診所強制納入評鑑，否則行政與成本負擔將壓垮基層。4大醫界團體則力挺衛福部。

石崇良指出，愛美是人的天性，這是無可厚非的，但不應因為愛美而枉送性命，基於病人安全權益為最高考量，而要求提升安全和品質。

石崇良認為，基於信賴保護原則，過去的處理是採取不溯及既往，但是當公益大於私益時，會採取過度期處理信賴保護。他認為，PGY畢業後綜合臨床醫學訓練（一般醫學訓練）制度已行之有年，過去還沒有PGY之前確實沒道理要求回溯。

石崇良說明，有了制度後，就應回歸，因為當時有了PGY就是縮短了醫學系學業的時期，將7年的學習變成6年，臨床的實作放在畢業後，這也是完整的醫師基礎訓練搭配。

石崇良認為，過去認為訂在學習歷程就沒問題，但若已經發現有缺漏者，就應補起來。

至於此次特管辦法預告為明年元旦上路，石崇良說，除了醫美管理外，特管辦法還有LDTS實驗室自行開發檢測管理，有落日時程，因此明年元旦一定要上路才有辦法解決問題。

石崇良強調，今日醫事司會與40個團體討論，仍朝向明年元旦努力。

