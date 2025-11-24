醫美改革爆醫界內戰！醫師公會反彈 四大醫團力挺「民眾安全第一」

四大醫界專業團體聯合聲明，力挺衛福部醫美改革。台灣醫務管理學會理事長洪子仁。台灣醫務管理學會提供



衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器管理辦法》，祭出多項加嚴限制醫美診所及醫美醫師的新制，引發醫界有支持、有反對，不同於醫師公會發聲反彈，反對醫美診所納評鑑。四大醫界專業團體今（24）日則聯合力挺衛福部，重批「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」，醫療品質保障是國家最低底線，任何以削弱監管為代價的主張，都不應以自由市場為名被包裝。

衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY訓練，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。

廣告 廣告

醫師公會全國聯合會今（24）日早上發出新聞稿指出，反對將醫美診所強制納入評鑑，否則行政與成本負擔將壓垮基層。四大醫界專業團體下午則是聯合聲明力挺衛福部，醫療品質保障是國家最低底線，任何以削弱監管為代價的主張，都不應以自由市場為名被包裝。

四大醫界專業團體台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會發出聯合聲明表示，生命安全不可被市場化討論，醫療及財產保護制度皆屬最高規格，國際上亦然，醫療本質並非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康，全球所有國家皆將「醫療安全」與「財產保險」列為最高階層的監管領域。其中，醫療由衛生福利主管機關負責，以專業醫療法律規範；財產由金融監理機關掌管，以防範風險外溢。

四大醫界專業團體認為，各國監理制度無不透過跨領域比較，確保管理措施達到最嚴格的國際標準。提出「放寬醫療管理」或以「自由市場」取代專業監管，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險，亦違背國際醫療治理趨勢。我們必須強調，民眾生命安全無價，醫療監理不得以市場競爭為理由鬆綁。

四大醫界專業團體表示，「醫師失業」之說並不符合事實，醫療本質即為全人照護，並非單一美容業務依賴，若以特定制度調整即稱將造成「特定科失業」，其實是不符合專業現況的言過其實。事實上，部分科別醫師若願意投入美容輔助性業務，本就能依法進行，並無被排除。醫師本質是專業人員，不應以商業邏輯過度詮釋，更不應以可能引發社會焦慮的敘述來誤導民意。

四大醫界專業團體強調「民眾安全第一」，醫師訓練不可省，根據醫事司統計，從有PGY制度以來，全台約有 600 位左右未經PGY訓練就執業者，人數不多，以2020年執業西醫師登記5萬145人為極少數，此次修訂「溯及既往」是為提高醫療品質和病人安全，過去就曾發生因為沒有完成PGY訓練而造成民眾醫療糾紛與死亡的案例，台灣建立的專科醫師制度，本身即有品質要求，故政策希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」，各國也都是朝這樣的方向發展。

至於美容醫學沒有特殊的執業科別，所以只算是一般科、不登記專科。四大醫界專業團體說，醫美不是完全沒有任何的副作用或者是醫療傷害，再加上尋求醫美服務的多數民眾，基本上都是健康的，並沒有醫療的急迫性，如果因為醫師的訓練不夠完整，而造成額外的風險，對民眾的傷害跟醫學倫理上的要求，都必須檢討，此次才會去要求要完成 PGY 訓練才能執行醫美。

四大醫界專業團體也說，醫策會依法為唯一評鑑機構，評鑑制度是確保醫療品質的必要工具，也點出多年來，部分美容醫療機構選擇「不接受評鑑」，導致醫院與不受評美容診所間競爭失衡，民眾在接受侵入性或高風險美容手術時缺乏一致的品質保證，主管機關欠缺制度性工具來介入改善品質問題，因此，建立明確的管理階層、評鑑要求與風險分級制度，是修補長期制度缺口、提升病人安全的重要改革，不應被扭曲為圖利或干預市場。

四大醫界專業團體主張，美容醫療應朝向：分類管理、風險分級、資訊公開，以及品質透明化；此方向將使民眾的醫療安全愈加有保障，使醫療專業團體能在更明確的制度架構下執業，也避免過去多年「無法示範監管」導致的品質落差。

更多太報報導

醫美「高風險手術」診所擬納評鑑 公會反彈：恐壓垮基層

整頓醫美！石崇良：抽脂、削骨等高風險醫美納評鑑 最快明年上路

石崇良強力消滅「直美」！600名醫師未受PGY就上線被點名