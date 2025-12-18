醫美改革膠著！家醫、急診操刀談不攏 最終將由石崇良拍板

衛福部。游騰傑攝



醫美改革談不攏！「家醫科、急診科是否納入大外科，能不能執行醫美手術」仍懸而未決。衛福部醫事司長劉越萍表示，接下來將由衛福部內部會議，自行拍板決定納與不納，最晚12月31日前就會正式公告，上路時程不變，仍將於明年1月1日如期上路。

衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，自2026年1月1日起加嚴醫美分級管理。衛福部至今已經與醫界四度開會討論，僅明確「直美」醫師的關門條款，108年後畢業醫師須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務，以及醫美診所評鑑將不再強制，改採認證制度。

至於「家醫科、急診科是否納入大外科、能否執行醫美手術」，不僅是衛福部與醫界討論的議題，也是外界所關注的焦點。衛福部長石崇良日前公開表態：「我當然認為急診、家醫這二科不應列入大外科」。衛福部今（12／18）日下午也與醫界召開第四次協商會議，持續就此議題討論。

劉越萍會後接受媒體聯訪時表示，今日會議就此事依舊未達共識，兩個專科代表持續表達爭取納入的立場，也提出多項疑慮與建議。不過，由於衛福部已連續兩週收集各界意見，並給予充分發言空間，細節上仍有歧見，因此將由部內自行拍板決定「要不要納入」。

劉越萍坦言，目前每位同仁手中都有大量意見，包括部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見。但衛福部立場是，改革目標在於美容醫學要能提供更好的服務，提升病人安全跟品質。她強調，既定時程不變，新制將於明年1月1日如期上路；對醫界關心的權益問題，將依正常法制程序，由法規專家再次審核初擬文字，最晚於12月31日當週公告。

