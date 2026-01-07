醫美新制上路！600名「直美」醫師須補訓 千家診所營運恐受衝擊

衛福部為提升醫美服務品質，修正特管法草案要求醫師須完成專業訓練並符合資格才能執行醫美手術，此舉引發醫界激烈反彈。經與40個醫界團體協商後，衛福部決定以認證機制取代強制評鑑，但仍保留評鑑選項，同時要求資格不符的醫師須在限期內完成補訓。

全台皮膚科及整形外科執業醫師共有2115人，但約有600位醫師未受過這些專科訓練就直接從事醫美，被稱為「直美」。 （示意圖／Pixabay）

新光醫院副院長洪子仁強調，醫美項目涵蓋注射、雷射、麻醉甚至抽脂拉皮、隆鼻隆乳等手術，既然屬於醫療範疇就必須接受適當管理，以控制可能產生的風險。然而，台灣形體美容外科醫學會擔憂新法上路可能衝擊上千家診所，甚至導致醫師失業。許多醫美醫師質疑評鑑標準如何訂定以及評鑑機構的專業性。

廣告 廣告

根據2024年統計，全台皮膚科及整形外科執業醫師共有2115人，但約有600位醫師未受過這些專科訓練就直接從事醫美，被稱為「直美」。洪子仁表示，這與醫學教育制度改革有關，過去七年制的最後一年有臨床實習，而現今六年制畢業後應該要有基礎型訓練，才能提供基本的醫美服務。現行制度下，醫學系學生完成六年大學教育後，還需經過畢業後一般醫學訓練（PGY），才能具備獨立行醫能力。

近五年來，美容醫學醫療爭議案件達218件。衛福部部長石崇良表示，未來將透過醫學美容機構的認證提供民眾參考，同時加強醫師資格訓練要求。(圖/中天新聞)

近五年來，美容醫學醫療爭議案件達218件。衛福部部長石崇良表示，經過與醫界的馬拉松式協商，雙方在「病人安全」的前提下達成初步共識。未來將透過醫學美容機構的認證提供民眾參考，同時加強醫師資格訓練要求，資格不符者必須在一定時間內完成補訓。

有醫界人士直言，醫美市場的高報酬吸引大量專科醫師轉戰，間接導致醫院體系人力短缺，這次修法可能是政府策略性要求人才回歸醫院體系的手段。許多醫師選擇投入醫美產業，是因為相較於醫院工作的高壓力與責任，醫美能提供更好的生活品質與報酬。如何在保障醫師工作權與病人安全間取得平衡，將決定醫美產業能否從「量變」走向「質變」的關鍵。

延伸閱讀

CTPBA職撞冠軍戰/「撞球王子」大逆轉菲律賓新秀！柯秉逸強運封王

美國前總統雷根長子麥可雷根辭世 生前堅定守護父親遺志

超狂！「最強高中生」Ray千萬現金買藍寶堅尼