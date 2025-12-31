醫美新制出爐「確定1/1上路」：九大專科領軍、全麻風險嚴管、剷除「直美」醫師

醫美產業需求年年攀升，但隨之而來的醫療糾紛也讓不少愛美人士心驚膽跳。為了撕掉醫美亂象標籤，衛福部正式公告修正「特管辦法」，宣布自 2026 年 1 月 1 日起實施醫美分級新制，徹底整頓業界常見的「直美」現象，要讓醫美回歸醫療本質。

終結「跨科動刀」：家醫、急診回歸本業，九大專科才具手術權

過去許多民眾到醫美診所，常被診所內裝潢與行銷術語吸引，卻忽略了執刀醫師可能並非外科出身。 衛福部長石崇良明確表態，基於外科訓練的嚴謹度與養成時間，「家醫科」與「急診科」醫師未來將「不被列入」可動手術的「大外科」範疇。

廣告 廣告

新制上路後， 「 唯有 」 具備 「 整形外科、皮膚科、一般外科、骨科、神經外科、泌尿科、婦產科、眼科及耳鼻喉科 」 九大背景的專科醫師，才能在手術台上執刀。 這項規定不僅是對醫師專業的尊重，更是為病人的手術安全築起第一道防線。

風險判斷新維度！以「麻醉」為界，守護生命安全

過去法規以抽脂量（1,500cc）作為門檻，但實務上難以即時監控。新制改以 「是否執行全身麻醉」 作為風險判斷的核心。石崇良指出，全身麻醉涉及呼吸道與生命徵象監控，技術要求極高，因此未來凡涉及全麻的高風險美容手術，必須由特定專科醫師執行，嚴防任何麻醉意外的發生。

剷除「直美醫師」！設立學分與實績的高牆

針對目前市面上大量的 「直美」醫師 ，衛福部設立了嚴格的 「落日條款」 ：

• 新人門檻： 2019 年後畢業的醫學生，必須完成 2 年 PGY（畢業後一般醫學訓練）才有資格從事基本雷射或針劑微整。

• 資深轉型： 若原本非屬九大專科但已在從事手術的醫師，必須在一年內補齊學分，並提供 30 例以上的手術實績，經衛福部核可後才能繼續執業；若未達標，2026 年起將被禁止執行手術。

數位透明化！農曆年前，醫師資歷「無所遁形」

為了消除資訊不對稱，衛福部醫事司宣布 「友善查詢美容醫學專區」 將於 2026 年農曆春節前正式上線。這將是民眾的 「醫美自保神器」 ，未來您只需輸入診所或醫師姓名，手機就能立刻顯示：

醫師的原始學歷與專科背景。 該醫師領有的合法手術認證項目。 診所是否有如實向衛生局報備。

醫事司副司長劉玉菁強調，若醫療院所未確實申報或提供虛假資料，將面臨最高 25 萬元 的罰鍰，絕不寬貸。

新年安全優化外貌！醫美術前「三不、三要」

• 不看低價廣告、不聽非醫護推薦、不選來源不明針劑。

• 要查醫師專科、要問麻醉方式、要上官方專區確認認證。

衛福部呼籲，外型變好看是一件開心的事，但「安全」是唯一的底線。民眾在術前應充分利用 衛福部官方查詢系統，確保自己的美麗建立在專業與合法之上。

文／劉一璇、圖／楊紹楚