醫美新制引爆反彈 醫學會批評修法粗暴恐衝擊上千診所

針對衛福部近期出手禁直美，進一步要求醫美診所接受評鑑，台灣形體美容外科醫學會發出聲明抗議。學會常務理事邱正宏直言，此舉恐影響上千家診所，一些家醫科醫師很會隆乳、割雙眼皮，新制上路後恐「失業」，家庭都會受到影響。

對於要接受評鑑，邱正宏認為不合理，不知醫策會2年內有沒有辦法全部認證完。另衛福部預告30天，而非60天，他們也認為太突然，學會預計下周二向立委陳情，並喊話衛福部暫緩本次修法。

邱正宏表示，執政黨常說「沒有討論就不是民主」，此次衛福部草案僅預告30天，但非急迫性的草案通常預告60天。醫美行之有年，突然修「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，學會沒有收到通知，並不合理，也相當粗暴。相較之下，8年前修正時，都有經過協商討論。

邱正宏進一步舉例，一些家醫科醫師很會隆乳、割雙眼皮，新制上路後就不行，等於「失業」，診所工作夥伴的家庭都會受影響。提升病患安全是學會和衛福部共同追求的目標，但通過認證是否能保證病患的安全？現在能認證的機構就只有醫策會，若2年內沒辦法認證完，是不是就不能做？醫療評鑑不能淪為某團體的「金權工具」，更不能讓一家民間公司決定全台醫美診所的生死存亡。

「去年、今年出事的案例，難道執行的醫師沒有專科醫師資格嗎？有幾個案例是沒有PGY訓練而造成悲劇？是零。」邱正宏認為，限制醫師要有PGY訓練資格，他們必須回到醫院，醫院有沒有名額也是個問題，必須要有配套，若要提升病患的安全，更好的方式是要求每一位做手術的醫師要有緊急照護的能力。

