醫美新制恐重擊「直美醫師」 石崇良：病人安全不妥協

衛福部近日預告「醫美特管法」，醫學系畢業的「直美」者，必須回頭補完PGY訓練與規定課程時數。（示意圖：MotionElements）

近年醫美爭議層出不窮，甚至發生多起死亡事件，衛福部決定從嚴管理，近日預告「醫美特管辦法」。北市醫師職業工會認為落日條款缺少轉圜空間，希望衛福部提出實證數據，並訂定妥善的配套措施。衛福部長石崇良今（19日）強調，醫美管理必須回歸醫療品質與病人權益，能力訓練最為基礎，會給予一段時間完成補正後，再繼續執行。換言之，「直美」醫師必須回去訓練。

近年醫界興起「直美潮」，不少年輕醫師未經過完整PGY（畢業後臨床醫學訓練）就直奔醫美臨床工作，甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工。有鑑於醫美爭議層出不窮，手術風險、醫師資格、診所認證等，都被外界高度檢視，衛福部近日預告「醫美特管法」，醫學系畢業的「直美」者，必須回頭補完PGY訓練與規定課程時數。草案擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；抽脂、全臉拉皮等美容醫學手術，更僅限於10大外科系專科醫師執刀。修法預計2026年1月1日起施行，現行醫美醫師，若未取得資格，必須在2至3年過渡期內補齊訓練證明，才能繼續執行醫療行為。北市醫師職業工會質疑，新制不只對醫美產業，對整體醫療人力生態影響甚鉅。

石崇良今日表示，長期建立的專科醫師制度，自然有醫療品質上的要求，希望回歸到專科醫師訓練基本的能力培養，相信各國也都是朝這樣的方向發展，以病人安全和權益為重。他強調，會給予一段時間完成補正後，再繼續執行。換言之，沒接受過畢業後一般醫學訓練（PGY）的「直美」醫師，通通都要回頭補齊。