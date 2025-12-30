醫美新制拍板明公告元旦上路 醫美手術排除急診、家醫

衛福部今天表示，為遏止醫美亂象，已拍板新制最後版本，除確定消滅「直美」，並決定排除「急診、家醫」，不納入可執行美容醫學手術大外科範圍，預計最快明天公告、如期元旦上路。

衛福部為遏止醫美亂象，已拍板新制最後版本，除確定消滅「直美」，並決定排除「急診、家醫」，不納入可執行美容醫學手術大外科範圍。（中央社資料照）

衛生福利部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬嚴管醫美醫師執業、手術資格與診所執行高風險手術條件，日前醫事司與醫界歷經4次會議後達成多項共識，包括以認證取代診所評鑑、民國108年後畢業者都得接受畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）訓練等。



但施行美容醫學手術醫師資格，究竟要不要擴大成11個大外科，納入急診醫學科、家庭醫學科，卻遲遲無法達成共識。衛福部日前表示，將內部討論定案，最晚12月31日前公告。



衛福部醫事司副司長劉玉菁今天傍晚告訴媒體新制將如期在元旦上路。在美容醫學處置如光電、針劑等方面，未來在108年後畢業者，都得要經過PGY訓練，已在執業者也要補訓；在108年前畢業的人，「如果在施行日前已經在做」，就要提供32例實際案例，同時須完成32小時訓練，前述措施的緩衝期為2年。



可執行美容醫學手術醫師資格部分，劉玉菁說，「經考量專科訓練的內容跟時間，確定不納入家醫及急診。」僅限外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、皮膚科。



劉玉菁表示，若有過去一直在做美容醫學手術，卻不屬於9個大外科領域的醫師，緩衝期1年內提供30例實際案例，並完成32小時訓練，以後仍可繼續執行美容醫學手術。



至於風險最高的特定美容醫學手術，劉玉菁表示，規定要具備特定外科系專科資格，但108年1月1日前取得中華民國醫師公會全國聯合會受理美容醫學特定手術案例認證申請發放證書者，不受此限。



此外，劉玉菁指出，衛福部也會趕在農曆春節之前，上線「美容醫學專區」，公開揭露資訊，包括醫美機構的基本資料、美容醫學服務項目以及醫師名單等三項，同步也會揭露醫師的專科，讓民眾可以查詢。



劉玉菁表示，新規定上路後，不管美容醫學處置或手術，都要報地方衛生局備查，如未落實，又被發現違規，可依違反「醫療法」處5萬以上25萬元以下罰鍰，且理論上要定期更新，有異動就要讓衛生局知道，行政端會研議是否有更簡便的措施。