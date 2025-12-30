醫美新制明天公告！衛福部拍板「急診、家醫不納大外科」

衛福部長石崇良宣布，醫美管理新制將於明年元旦正式施行，經過與醫界四度協商後，確定家醫科與急診科不納入可執行美容醫學手術的專科範圍。新制採三級分類管理，並對執業醫師設下一年落日條款，未完成補訓者將喪失執行資格。

新制將美容醫學分為三個層級進行管理。美容處置包含雷射等光電治療、玻尿酸及肉毒桿菌素等針劑注射；一般美容醫學手術涵蓋眼鼻整形、植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植與抽脂等項目；特定美容醫學手術則包括中臉部或全臉部拉皮，以及單次脂肪抽出量達一千五百毫升或單次脂肪與體液總抽出量達五千毫升的手術、腹部整形等。

根據《聯合新聞網》獨家報導，石崇良表示，美容醫學手術僅限九個部定專科醫師執行，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科及皮膚科。這項規範與醫事司初期讓步將範圍擴大至十一個專科的版本不同，當時曾將家醫科與急診科納入，但石崇良對此表達不滿意，經過後續三次會議協商，最終確定維持九個專科的範圍。

針對已在執業但未具專科醫師資格者，新制設下落日條款。相關醫師必須於一年內完成學分補訓，並提出過去手術實例約三十二例，經認定確認後方可繼續執行相關手術，否則一年後將不得再執行美容醫學手術。

特定醫美手術的項目也有調整。石崇良說明，考量先前發生診所醫師替患者執行陰莖增大術致死的案例，因此在特定醫美手術中新增「生殖器整形」項目，需由整形外科、泌尿科與婦產科等特定專科醫師執行。

抽脂手術的列管標準也出現重大改變。石崇良指出，現行以抽取一千毫升脂肪作為門檻，但有診所以抽取九百九十九毫升等方式規避限制。新制改為只要採用全身麻醉的抽脂手術，就列入高風險的特定醫美手術，必須由特定專科醫師執行，不再以抽取量作為唯一判斷依據。

執行特定醫美手術的診所，新制上路後都需向地方衛生局登記術式、醫師資格、施作地點及是否通過相關認證等資訊，過去的報備制將改為登記制。衛福部未來將設置專區，供民眾上網查詢這些公開資訊。

關於「直美」醫師的規範，石崇良說明，二○一九年以後畢業的醫學生，都要完成PGY訓練才能從事美容醫學處置，若已在業界工作須補完PGY訓練。二○一九年以前畢業的醫學生，若未具專科資格但已有實際臨床經驗，施行特定美容醫學處置時，需提供具體處置實例並經訓練後可繼續施作。

診所評鑑部分仍維持自律參與認證，但衛福部將統一標準並設置觀察期，了解各診所參與狀況。石崇良表示，倘若參與診所比例過低，後續不排除採取強制評鑑方式因應。所有新制將於明年元旦正式上路。

