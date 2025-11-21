醫美新制明年上路 石崇良：從事高風險醫美 診所須經評鑑

為解決近年醫美亂象頻傳的問題，衛福部日前預告修正特管辦法，要求所有醫師必須完成畢業後綜合臨床醫學訓練(PGY)才能從事醫美。衛福部長石崇良今天(21日)受訪時進一步表示，針對削骨、全身拉皮等高風險醫美手術，除了要求醫師具備「大外科」訓練資格，該診所也必須經過評鑑認證，以確保民眾的安全與品質。

近年發生多起醫美醫療糾紛與事故，衛福部日前預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(簡稱特管辦法)，禁止醫師一畢業就執業，未來必須先完成畢業後的綜合臨床醫學訓練(PGY)、亦即住院醫師訓練，才可投身醫美。新制將於明年上路，設有緩衝期，已執業醫師也得補訓。

新制並將原先單一的美容醫學規範改為三級管理，明確區分為「美容醫學處置」如玻尿酸注射、雷射治療，與「一般美容醫學手術」如鼻整形、拉皮、抽脂等，以及「特定美容醫學手術」包括削骨、全身拉皮、隆乳等。

衛福部長石崇良21日上午出席活動前受訪並進一步說明。他指出，根據新制，屬於第一類非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，要求醫師必須完成PGY才能執行；第二類醫美手術需有「大外科」訓練；第三類高風險的醫美手術除了醫師須有「大外科」訓練資格外，該診所也必須經過評鑑認證，以確保品質與安全。他說：『(原音)在醫院裡面執行這些手術沒有問題，因為醫院都經過了醫院的評鑑制度，但是反之這些高風險的到了診所，我們主管機關卻視而無睹，沒有去做好把關，為民眾的權益跟生命安全把關，我覺得是不對的，所以我們需要來做這樣的改革。』

石崇良強調，多數尋求醫美的民眾本身並無疾病、也沒有生命風險，但過去幾起不幸事件卻剝奪了他們的生命，因此衛福部必須強化醫美管理，為民眾接受醫美的安全與品質把關。他並表示，推動過程的確有一些聲音，他已請醫事司召開會議向醫界說明，但修法原則基本上已確定。至於評鑑的方式、內容、標準等，可視診所的規模不同而有所調整，這部分可再討論。

石崇良指出，新制也將要求醫美診所必須與鄰近醫院建立合作關係，若醫美過程中出現併發症，應由合作機構的醫療人員到場協助處理，或是安排緊急後送通道，完善緊急事件的處理能力與後送機制。

至於是否開放急診醫師從事醫美手術，石崇良說，急診同時有內、外科的橫向訓練，原則上只要受過手術訓練，便可執行醫美手術，但既然外界有疑慮，衛福部下週會與各醫學會討論，進一步釐清。