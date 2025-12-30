醫美新制確定1月1日上路！ 「急診、家醫」不能做醫美手術了 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

明年1月1日醫美管理新制將如期上路！衛生福利部今（30）日傍晚證實，已經拍板《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》最終修正版本，除了先前已經與醫界取得共識的「消除直美醫師」之外，衛福部也決定全面排除「急診、家醫」二科別，不納入可以從事醫學美容手術的大外科範圍。新修正的特管辦法最快明天公告發布，如期於元旦上路。

衛福部是預告修正《特管辦法》，明年1月1日起加嚴醫美分三級管理，並數度與醫界開會，包括確立「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務；以及醫美診所不強制評鑑，改採取認證制度。

不過，針對哪一些「大外科」範圍的專科醫師可以操作醫學美容手術，尤其，要不要納入急診科、家庭醫學科這二專科，醫界與衛福部始終談不攏，最後衛福部決定自行拍板決定。

衛福部醫事司副司長劉玉菁證實，衛福部已經決定排除「急診、家醫」二科別，主要還是考慮到這二個專科的醫師，在過往專科訓練中相關外科的訓練內容跟時間，所以未來能夠施行美容醫學手術的醫師資格，將限縮在9個大外科系列，包括：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科以及皮膚科。

劉玉菁說，新修正的《特管辦法》最快明天發布，以符合衛福部原先規劃的明年1月1日上路施行的既定時程。

劉玉菁重申，新制上路後，醫美將分三級管理，並給予過去已經在從事醫美的醫師緩衝期，分別訂有補訓的落日條款，其中最低風險的光電、針劑等美容醫學處置，新制須有PGY資格才能做，緩衝期為二年，若在新制實行日以前就從事的醫師，必須提供過往執行實際案例至少32例，並補訓完成32小時的訓練。

美容醫學手術部分，劉玉菁說，若非屬新制的九個大外科者，則須提供至少30例實際案例，並補訓完成32小時的訓練，這部分緩衝期為一年。至於最高風險的特定美容醫學手術，限定由特定專科醫師才能操作，但108年前已取得醫師公會全聯會受理美容醫學特定手術案例認證申請發放證書清單者，不受此限。

劉玉菁表示，衛福部也會趕在農曆春節之前，上線「美容醫學專區」，公開揭露資訊，包括：醫美機構的基本資料、美容醫學服務項目以及醫師名單等三項，同步也會揭露醫師的專科，讓民眾可以查詢。

