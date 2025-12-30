醫美新制變嚴／專家讚安全 醫師公會：應採資格認證

醫美特管法拍板定案，將家醫、急診排除大外科，無法執行特定醫美風險手術，當初支持家醫、急診納入大外科的中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，國際對醫美管理多採「資格認證」，而非以專科別區分，只要醫師完成醫師一定時數訓練，取得認證資格，就可執行相關醫美手術。

不具名醫美專家讚許衛福部堅守底線，他表示，現有制度規定明確，「不管是哪一科，只要被認定為外科，就需接受完整的外科訓練計畫」，我國各專科皆有明確專科醫師訓練計畫書，外科相關專科清楚規範手術時數、訓練內容與臨床經驗，這是長年建立的制度，不容破壞，也才能夠確保民眾手術安全。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，尊重衛福部決定與考量評估，上周五醫師公會全聯會召開會議，希望不要如此嚴格，但皮膚科醫學會代表清楚表態，為了民眾安全，支持新制，另可提供相關醫師訓練。

至於衛福部將家醫、急診排除於大外科範圍，陳相國強調，資格認證比單純用專科別來限制更為合理，專科是一種專業榮譽，但能不能執行某項醫療行為，應回到是否具備足夠的訓練與能力，南韓、日本、新加坡等國家在醫美管理上多採取「資格認證」，衛福部應應建立一套明確的訓練時數及認證制度，醫師只要完成訓練，並取得資格，即可執行相關醫美項目，不該用專科別限制。

