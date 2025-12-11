醫美新規定急轉彎？石崇良：家醫科醫生能不能抽脂、醫美診所強制檢查，都還沒定案！

爭議一：家醫科醫師可以動大手術嗎？

最大的爭議點在於，衛福部上週的會議共識（非最終決定）裡，把可以執行醫美手術的科別增加到 11 科，竟然包含了「家庭醫學科」（家醫科）和「急診醫學科」。

很多立委和外界質疑：家醫科醫師平常訓練內容比較偏向看診，抽脂、拉皮這些手術訓練少，怎麼能跟外科醫師一樣開刀？

石崇良表示，他個人「不認同」把家醫科算進「大外科」裡面。他認為重點應該看醫生在訓練過程中，到底累積了多少手術時數和經驗。他承諾，後續的會議會針對這一點嚴格把關，也會明確訂出：「什麼科的醫師，才能做什麼樣的手術」。

例如，未來「腹部整形」可能只會開放給整形外科、一般外科和婦產科醫師執行，避免發生「眼科醫師做肚子手術」的誇張情況。

爭議二：醫美診所還需要強制檢查嗎？

另一個爭議是，原本衛福部打算強制所有高風險醫美診所都要接受「評鑑」（類似年度大考），確保安全。但上週會議後，似乎改成比較寬鬆的「輔導認證」（自願參加）。

石崇良解釋，基層診所聽到「評鑑」兩個字就很有壓力，所以名稱上可以改成「認證」。重點不在名稱，而在於有沒有一套確實的「品質管理機制」，特別是麻醉安全這一塊。

衛福部會先讓醫界「自律」，推動這個認證制度，未來一兩年會看成果，如果成效不彰，還是會考慮強制執行。

石崇良強調，所有修法都還在討論中，目標是希望明年能正式上路。未來衛福部會建立一個專門網站，把每家醫美診所、每位醫師的「專長科別」以及「能執行哪些手術項目」全部公開，讓想做醫美的民眾可以清楚查詢，安心選擇。

文/劉一璇、圖/楊紹楚