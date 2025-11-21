醫美末日？明年恐千家診所關門 醫美醫摃上衛福部要求停止修法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
衛福部出手整頓醫美亂象，預告修法，明年起不但全面消滅「直美」醫師、還限制高風險醫美手術須由特定專科醫師執行且得進行診所評鑑，引發醫美醫師大反彈，「形體美容外科醫學會」就痛批衛福部修法程序粗暴、不正義，新法還溯及既往，一個過去可以做拉皮、隆乳的家醫科未來連一般醫美手術都無法進行，「等於失業」，高喊受影響多達千家診所、波及萬人生計。
打牛奶針到陰莖增大術，近期數起「整出人命」醫美亂象後，衛福部正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修法草案，下重手整頓，不但全面堵死「直美」小門，要求所有想從事醫美的醫師必須完成二年的PGY（畢業後臨床醫學訓練）外，醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行，且將針對高風險手術進行診所評鑑。新法溯及既往，上路後二及三年內就得全面補正。
形體美容外科醫學會第一個跳出來反彈，痛批「重大修法零對話，衛福部黑箱修法」，認為修法在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流、緊急後送安全等關鍵議題上存在巨大風險，甚至恐讓特定團體壟斷醫美市場、傷害全民醫療權益。
形體美容外科醫學會常務理事、開業醫美診所院長邱正宏表示，新法若真上路，全台至少一千家醫美診所首當其衝，不只醫師而已，連同診所工作人員及其家庭，波及的是上萬人的生計。
邱正宏說，學會不反對管制，提升醫美產業品質及病人安全是大家共同目標，但用的方式要合理，執政黨一直在立法院批評在野黨說沒有討論就不是民主，但特管辦法修法卻也沒跟各美容醫美學會討論，還緊急處理，用防疫修法一般的急迫性，只匆匆預告30天，就要強行上路。
邱正宏不滿，特管辦法八年前第一次修法時，還有找大家來討論，此次卻是零對話，粗暴修法、程序上不正義！
邱正宏說，現行特管辦法已針對高風險的八大項醫美手術，限定由專科醫師執行，且當初修法也不溯及既往，這一次卻要，他舉例，一個過去經審核就可以做拉皮、隆鼻、隆乳等非高風險醫美手術的家醫科醫師，一旦新法上路，連一般醫美手術都無法做，等於失業，完全不合理。
不合理的不只一處，邱正宏表示，要求執行特定醫美手術的醫美診所要經過認證，同樣不合理，誰能保證通過認證者一定安全？且只有醫策會一家負責認證，如果新法上路二年內，沒有辦法全部通過認證，是不是全部都得關門？他還質疑，單單允許一家做認證，無疑是圖利醫策會。
邱正宏說，自己的診所都符合新法規要求，他只是反應其他大多數會員的意見，要提升病人的安全，限定PGY、專科醫師不是唯一方法，要求醫美醫師都具備急救跟緊急照護能力才是重點，通過急救認證就足以保障病人安全。現在出事的案例，其實都有專科醫師資格，也沒有一件是直美醫師。
邱正宏進一步質疑，PGY要到醫院申請名額，有沒有配套措施？要求醫美診所要有後送醫院簽約證明，但一個病人出事，是就近送到急診、還是送到較遠但願意簽約的醫院，哪一個比較能救他的生命？這些也是現實醫美診所會遇到的困難。
形體美容外科醫學會提出四大訴求，包括全面暫緩本次修法，進行跨領域、跨專科完整衝擊評估等。在立法委員王正旭出面之下，下週雙方也將召開會議進行溝通。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
週六迎「小雪」適合麻油雞、薑母鴨進補？ 中醫點名4狀況越吃越糟
