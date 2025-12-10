醫美查詢專區揭露醫師專科資訊 預計農曆年前上路

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）醫美管理新制受關注，衛福部今天第3度與醫界討論，友善查詢美容醫學專區明年農曆年前上線，將揭露醫師姓名、專科等資訊；家醫與急診未來能否執行醫美手術，下週討論。

衛生福利部擬修法嚴管醫美醫師執業、手術資格與診所執行高風險手術條件，日前醫事司與醫界開會達成多項初步共識，包括可執行醫美手術專科醫師擴大為11個大外科，納入家醫；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格；以認證取代診所評鑑。新制預計明年元旦上路。

但衛福部長石崇良今天表示，自己也不認同視「家醫科」為大外科，而「急診科」訓練與外科也有落差，將再與醫界討論。

衛福部今天第3度與醫界開會溝通，歷經2.5小時交鋒，醫事司長劉越萍會後說明，這次主要針對前次已達成共識部分進一步討論，首先是專業自律認證方面，未來「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」、「美容醫學處置」都會進行認證，預計明年上半年條文出爐、下半年試評。

衛福部將建置友善查詢美容醫學專區，預計明年農曆年前上線。劉越萍說，將揭露醫療院所、提供服務內容、施術醫師等，施術醫師資訊包含姓名跟部定專科，以後民眾可以清楚知道幫自己做醫美的醫師，本身是具備哪一個專科資格。

劉越萍指出，屆時專區會先放上醫院評鑑暨醫療品質策進會已有的美容醫學認證資料，專業自律認證還要經過條文確認、統計量體等程序才能實施，等到專業自律認證全面實施後，醫策會認證或許可退場。

「重點是讓民眾看到有認證這一塊，講白了這就是醫界的米其林。」劉越萍強調，醫界都很有決心，認為一定要做，才能避免劣幣驅逐良幣。

在民國107年修法後，目前列管的特定美容醫學手術，共有臉部削骨、臉部以外其他部位削骨、中臉部與臉頸部拉皮、鼻整形、義乳植入的乳房整形、脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升的抽脂、腹部整形、全身拉皮手術等8大類。

考慮到近期多起醫美事故與全身麻醉有關，劉越萍表示，今天也達成共識，特定美容醫學手術新增「全身麻醉抽脂」、「男女生殖器整形手術有全身麻醉」，以加強管理。

至於爭議最大的，可執行美容醫學手術專科醫師擴及家醫科與急診科議題。劉越萍表示，新制上路前已在執業者，有經驗且達一定案例數，並經過一定課程訓練，未來仍可繼續執業，至於新制上路後是否還要持續擴及這2個專科，「大家覺得還有討論空間」，預計下週開會凝聚共識。

劉越萍並解釋，家醫及急診醫師到外科、耳鼻喉科等其他科別受訓時間頂多1到3個月，加一加也就大概半年，但傳統大外科如整形外科、外科受訓時間卻長達4到6年，因此在手術訓練深度與時間上可明顯看出差距。

她笑說，過年前向來是民眾「修修臉」高峰期，希望新的管理制度與查詢機制能及早上路，建立一個讓民眾更放心的美容醫學環境，「其實不要去韓國，出事了求助無門，在台灣做醫美更好、更安全。」（編輯：龍柏安）1141210