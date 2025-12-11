「醫美查詢專區」農曆年前上路 家醫、急診執刀資格仍卡關

為強化醫美管理，衛福部擬修法規範執行手術的專科資格，但家庭醫學科與急診醫學科是否應納入引發爭議。醫事司10日召開第三次協商會議，針對急診、家醫兩科的資格認定，各方代表認為仍需討論，將於下週繼續協商；另外，美容醫學三類自律認證已有初步共識，預計明年下半年試評，衛福部也將在農曆年前設置查詢專區，公開醫美診所及醫師專科等資訊。

衛福部會在明年農曆過年前建立「友善查詢美容醫學專區」，讓民眾可查詢執行服務內容、操作醫師姓名與部定專科等資訊。 （示意圖／Pexels）

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，將醫美管理分為三階層，包括雷射、針劑等「醫美處置」要求完成PGY訓練，終結醫學系畢業即執業的「直美」醫師；「醫美手術」限定需有大外科專科訓練；「特定高風險醫美手術」更僅限特定專科執行。

醫事司上週協商會議針對執行醫美手術的大外科系醫師，將「家庭醫學科」納入，使得專科總數達到11個，包含外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。然而急診、家醫科的納入遭外界質疑，衛福部長石崇良表態，考量外科訓練內容，他個人認為家醫、急診不應列入大外科。

醫事司長劉越萍說明協商結論，回顧相關住院醫師訓練內容，家醫、急診的外科訓練時數總計約半年至1年，其他外科系訓練約4~6年都在執行手術，確實存在落差。由於各代表認為還有討論空間，約定下週再開會凝聚共識。經過2個半小時討論，醫事司與醫師公會、11個相關專科醫學會代表仍未達成最終共識。

家醫、急診的外科訓練時數總計約半年至1年，其他外科系訓練約4~6年都在執行手術，確實存在落差。 （示意圖／Pixabay）

在其他細節方面已有共識。劉越萍表示，現行特管辦法針對高風險特定醫美手術訂有8項，本次修正將擴增至10項，新增兩項分別是需全身麻醉的「男性生殖器整形」與「女性生殖器整形」，限定整外、泌尿科、婦產科等專科執行。針對現有的「抽脂」項目，除了原有大量抽脂的毫升數標準之外，另新增只要有「全身麻醉」就屬高風險手術。

針對醫美診所管理，醫界不要強制評鑑改採專業自律認證。劉越萍指出，未來將分為醫美處置、美容醫學手術、特定美容醫學手術（高風險）三類認證，後續會了解從業數量，預計上半年提出條文、下半年進行試評，並請醫策會提供經驗協助。

與會代表同意，衛福部會在明年農曆過年、醫美高峰之前建立「友善查詢美容醫學專區」，讓民眾可以查詢哪些醫療院所提供醫美服務、執行服務內容、操作醫師姓名與部定專科等資訊。劉越萍表示，相關認證完備之後，這將成為「醫界米其林」指南，提供民眾參考。

劉越萍強調，這些管理措施都是在病人安全不能退讓的前提下進行，希望讓外界理解台灣醫美自律做得比別人好，在台灣做不但安全，技術也不會比較差，不用飛去韓國做醫美。她指出，一旦出現後續爭議，反而是難處理、糾紛投訴無門。

