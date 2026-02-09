醫美爆紅成分PDRN，擦在臉上真的有用？皮膚科醫師揭：用錯情況只是白花錢

近來藥妝店出現琳瑯滿目的保養品，紛紛掛上「PDRN」字樣，主打醫美級修復，但真的適合日常擦在臉上嗎？當PDRN從診間走進藥妝店，效果是否還能被如實複製，成為不少消費者心中的疑問。

站在藥妝店的商品層架前，小美手上拿著一瓶價格不低的精華液，瓶身寫著「修復」、「醫美等級」，成分表裡的PDRN被特別標示，網路評價也不差，看起來很厲害，但她仍忍不住疑惑：真的有用嗎？

近年來，PDRN幾乎成了醫美修復的代名詞，從注射療程一路延伸到居家保養市場，價格不斐、宣傳廣告說得煞有其事，卻也讓不少消費者產生困惑。

醫美爆紅成分PDRN是什麼？

PDRN是從鮭魚或鱒魚精巢中萃取的DNA片段，早已被應用於醫療注射療程中。韓國醫美常見的「水光針」療程，部分也會使用PDRN作為修復成分。

廣告 廣告

三軍總醫院皮膚科醫師陳奕先指出，PDRN在醫療端被重視，關鍵其實不是抗老，而是修復。

研究發現，PDRN能提供細胞修復所需原料，並具有抗發炎與促進微循環的效果，因此常用於雷射或醫美術後，幫助皮膚恢復穩定、減少泛紅不適。

不過，許多消費者會把它當作抗老成分。但陳奕先也特別強調，這類作用的核心目標，是「修復」而非「逆齡」，PDRN的角色是讓受損皮膚回到穩定狀態，而不是快速讓皮膚「變年輕」。若期待立即淡紋或拉提，可能會感到落差。

值得注意的是，奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊指出，目前PDRN在細胞與基礎研究中確實顯示具有修復潛力，但從實驗室研究到證實人體療效，中間仍有落差。換句話說，「研究上有效」，不等於日常塗抹一定能達到相同效果。

「單擦」PDRN效果有限，只能當表層保養

當PDRN從注射療程變成塗抹型保養品，最大的差異點在於皮膚這一關。

皮膚角質層是一道嚴密防線。一般能被動穿透角質層的分子量，多半小於500道爾頓，但PDRN的分子量往往高達數萬甚至上百萬道爾頓。這意味著，在沒有輔助技術的情況下，單純塗抹，PDRN多半只能停留在皮膚表層，難以到達真皮層發揮作用。

鄭百珊以玻尿酸為例，大分子玻尿酸塗抹時只會讓皮膚感覺滑順，但無法真正吸收。PDRN也面臨類似情況。

因此，陳奕先指出，問題並不是PDRN沒有作用，而是消費者把注射療程的效果期待放在日常保養上，這本來就很難成立。

美國皮膚科專科醫師妮可．李（Nicole Y. Lee）指出，外用塗抹的PDRN，多半只能提供表層保濕或抗氧化，真正具有修復與再生效果，通常仍需透過診間療程，將成分直接作用於皮膚內層。

因此，在居家保養中，PDRN的價值是在皮膚狀態不穩定時，協助降低發炎、支持屏障修復。

鄭百珊指出，雖然分子量決定了吸收率，但目前的法規並未強制產品標示分子量。消費者在面對架上商品時，往往無法得知該產品的PDRN分子量究竟是大是小，處於「資訊弱勢」的一方。

她提醒，目前台灣並未核准PDRN或外泌體注射療程，但部分場所仍私下施打，來源與安全性難以確認，風險很高。

即使在可以合法注射的國家，也曾出現注射後產生皮下結節或發炎反應案例。相比之下，外用產品安全性較高，但效果也不應過度期待。

PDRN用對時機才有效！關鍵在醫美後、泛紅期的皮膚狀態

雖然滲透有限，PDRN在居家保養中仍有一定角色。

當皮膚處於雷射或醫美術後、屏障受損、容易泛紅或發炎的狀態時，角質層的防禦力暫時下降，PDRN的抗發炎與修復特性，較有機會被實際使用出來。對於這類短期修復需求，它能提供相對溫和、不刺激的支持。

此外，若產品本身搭配微脂囊包覆、居家導入或微針等方式，讓成分更容易進入皮膚，吸收條件改變，實際感受也較可能出現。不過，這類效果仍取決於整體配方設計與使用方式，而非成分名稱本身。

皮膚科醫師提醒：日常抗老仍以A醇、胜肽更有感

相對地，若皮膚狀態健康、屏障完整，只是單擦PDRN，卻期待達到拉提、緊緻或長期抗老的效果，實際回饋往往有限，成本效益也不一定理想。陳奕先指出，若民眾有這類需求，選擇A醇或胜肽等成分，反而更符合目的。

PDRN保養品是否值得購買，取決於皮膚狀態、使用情境，以及對效果的期待是否合理。

把成分神話化，往往容易失望；用對時機、擺正期待，反而更能避免花冤枉錢。

(本文諮詢專家：三軍總醫院皮膚科醫師陳奕先、奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

2026馬年吉祥祝福語：春節賀詞、生肖特質、賀年簡訊全攻略

嘔吐到胃癱瘓、腸道罷工！康復機率僅1％，瘦瘦針過來人嘆：「瘦不是一切」

飯後不能馬上吃藥？忘記吃藥能補吃嗎？台大團隊揭安心吃藥4關鍵

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章