醫美爆紅成分PDRN，擦在臉上真的有用？皮膚科醫師揭：用錯情況只是白花錢
近來藥妝店出現琳瑯滿目的保養品，紛紛掛上「PDRN」字樣，主打醫美級修復，但真的適合日常擦在臉上嗎？當PDRN從診間走進藥妝店，效果是否還能被如實複製，成為不少消費者心中的疑問。
站在藥妝店的商品層架前，小美手上拿著一瓶價格不低的精華液，瓶身寫著「修復」、「醫美等級」，成分表裡的PDRN被特別標示，網路評價也不差，看起來很厲害，但她仍忍不住疑惑：真的有用嗎？
近年來，PDRN幾乎成了醫美修復的代名詞，從注射療程一路延伸到居家保養市場，價格不斐、宣傳廣告說得煞有其事，卻也讓不少消費者產生困惑。
醫美爆紅成分PDRN是什麼？
PDRN是從鮭魚或鱒魚精巢中萃取的DNA片段，早已被應用於醫療注射療程中。韓國醫美常見的「水光針」療程，部分也會使用PDRN作為修復成分。
三軍總醫院皮膚科醫師陳奕先指出，PDRN在醫療端被重視，關鍵其實不是抗老，而是修復。
研究發現，PDRN能提供細胞修復所需原料，並具有抗發炎與促進微循環的效果，因此常用於雷射或醫美術後，幫助皮膚恢復穩定、減少泛紅不適。
不過，許多消費者會把它當作抗老成分。但陳奕先也特別強調，這類作用的核心目標，是「修復」而非「逆齡」，PDRN的角色是讓受損皮膚回到穩定狀態，而不是快速讓皮膚「變年輕」。若期待立即淡紋或拉提，可能會感到落差。
值得注意的是，奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊指出，目前PDRN在細胞與基礎研究中確實顯示具有修復潛力，但從實驗室研究到證實人體療效，中間仍有落差。換句話說，「研究上有效」，不等於日常塗抹一定能達到相同效果。
「單擦」PDRN效果有限，只能當表層保養
當PDRN從注射療程變成塗抹型保養品，最大的差異點在於皮膚這一關。
皮膚角質層是一道嚴密防線。一般能被動穿透角質層的分子量，多半小於500道爾頓，但PDRN的分子量往往高達數萬甚至上百萬道爾頓。這意味著，在沒有輔助技術的情況下，單純塗抹，PDRN多半只能停留在皮膚表層，難以到達真皮層發揮作用。
鄭百珊以玻尿酸為例，大分子玻尿酸塗抹時只會讓皮膚感覺滑順，但無法真正吸收。PDRN也面臨類似情況。
因此，陳奕先指出，問題並不是PDRN沒有作用，而是消費者把注射療程的效果期待放在日常保養上，這本來就很難成立。
美國皮膚科專科醫師妮可．李（Nicole Y. Lee）指出，外用塗抹的PDRN，多半只能提供表層保濕或抗氧化，真正具有修復與再生效果，通常仍需透過診間療程，將成分直接作用於皮膚內層。
因此，在居家保養中，PDRN的價值是在皮膚狀態不穩定時，協助降低發炎、支持屏障修復。
鄭百珊指出，雖然分子量決定了吸收率，但目前的法規並未強制產品標示分子量。消費者在面對架上商品時，往往無法得知該產品的PDRN分子量究竟是大是小，處於「資訊弱勢」的一方。
她提醒，目前台灣並未核准PDRN或外泌體注射療程，但部分場所仍私下施打，來源與安全性難以確認，風險很高。
即使在可以合法注射的國家，也曾出現注射後產生皮下結節或發炎反應案例。相比之下，外用產品安全性較高，但效果也不應過度期待。
PDRN用對時機才有效！關鍵在醫美後、泛紅期的皮膚狀態
雖然滲透有限，PDRN在居家保養中仍有一定角色。
當皮膚處於雷射或醫美術後、屏障受損、容易泛紅或發炎的狀態時，角質層的防禦力暫時下降，PDRN的抗發炎與修復特性，較有機會被實際使用出來。對於這類短期修復需求，它能提供相對溫和、不刺激的支持。
此外，若產品本身搭配微脂囊包覆、居家導入或微針等方式，讓成分更容易進入皮膚，吸收條件改變，實際感受也較可能出現。不過，這類效果仍取決於整體配方設計與使用方式，而非成分名稱本身。
皮膚科醫師提醒：日常抗老仍以A醇、胜肽更有感
相對地，若皮膚狀態健康、屏障完整，只是單擦PDRN，卻期待達到拉提、緊緻或長期抗老的效果，實際回饋往往有限，成本效益也不一定理想。陳奕先指出，若民眾有這類需求，選擇A醇或胜肽等成分，反而更符合目的。
PDRN保養品是否值得購買，取決於皮膚狀態、使用情境，以及對效果的期待是否合理。
把成分神話化，往往容易失望；用對時機、擺正期待，反而更能避免花冤枉錢。
(本文諮詢專家：三軍總醫院皮膚科醫師陳奕先、奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊）
延伸閱讀：
嘔吐到胃癱瘓、腸道罷工！康復機率僅1％，瘦瘦針過來人嘆：「瘦不是一切」
飯後不能馬上吃藥？忘記吃藥能補吃嗎？台大團隊揭安心吃藥4關鍵
其他人也在看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞「微調眉型」美出新高度！韓系眉型畫法＋適合臉型一次看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞以「淡眉＋眉尾延長」的韓系眉型、讓整體妝容質感大幅升級！相較傳統濃眉或平眉，這類自然弧度眉型更能修飾臉型、拉長比例，也讓五官看起來高級耐看。以下就從高允貞的眉型微調變化解析，一起看看這款精緻韓系眉型畫法＋適合臉型！
女性皮膚在30歲後的衰退：中醫觀點與現代解決方案
隨著年齡增長，女性的皮膚狀況面臨多重挑戰。根據研究顯示，女性大從約20歲開始，皮膚細胞的代謝速率每年下降約1%；到了30歲之後，這一種現象變得更加明顯，皮膚的膠原蛋白減少、細胞更新速度變慢，導致皮膚出現暗沉、皺紋等問題。4大衰退因素 中醫師江忠軒指出，隨著年齡增長，女性皮膚面臨代謝速率下降、膠原蛋白流失和細胞老化等挑戰，這些因素導致肌膚暗沉及鬆弛，古籍《黃帝內經》早已揭示此現象。代謝速率下降：皮膚細胞的代謝循環從20天延長至30天以上，影響肌膚光澤。膠原蛋白流失：負責皮膚緊實的第一型膠原蛋白比例逐漸減少，導致皮膚鬆弛。細胞老化影響黑色素：老化細胞影響黑色素生成，使膚色變得暗沉。中醫觀點：古籍《黃帝內經》提到，女性到了35歲，面容開始暗沉，頭髮掉落。日常生活中注意3原則江忠軒認為，皮膚的健康與內臟有密切關聯，尤其是脾胃與肺。脾胃的運化功能減弱會導致營養不足，皮膚失去光澤；而肺的功能不佳則會影響皮膚的抵抗力，易出現過敏等問題。為了應對這些問題，中醫建議女性在日常生活中注意以下三大原則：飲食均衡：多攝取五色蔬果，保持抗氧化。補充蛋白質：選擇原型肉品，提供合成膠原蛋白所需的胺基酸。攝取好脂肪酸
2026粉底液買這些！HERMES愛馬仕、黛珂出神級新品，這瓶加入抹刀概念
2026粉底液買哪瓶？黛珂「禪」系列在日本賣到翻～愛馬仕HERMES也推出品牌首款粉底液！游絲棋老師聯名推出的「抹刀粉底液」也很強！
過敏反覆發作好不了？中醫推「白木耳、山藥、薏仁」調理
換季時節許多民眾飽受過敏困擾，打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、皮膚紅腫反覆發作。過敏反覆與肺脾氣虛、濕氣重、發炎體質有關，吃錯食物會持續加重過敏，透過正確飲食調理是改善體質的關鍵。
醫美不再靠「感覺」！ 美醫會推皮膚養護科學課程
在醫美療程快速普及的時代，越來越多民眾投入雷射、光療、換膚、酸類保養等美容行為，但「皮膚變薄、敏感肌、反覆發炎」等問題也同步攀升。面對市場上大量以經驗與話術導向的美容服務，中華民國美容醫學醫學會（以下簡稱美醫會）近期啟動「皮膚養護服務職能導向課程」，強調以科學監測與影像證據取代傳統肉眼判斷，試圖建立一套更安全、可追蹤、可量化的皮膚照護流程，為美容醫學產業建立新的專業門檻與信任基礎。醫美市場升溫 敏感肌成為「新常態」近年醫美療程快速成長，民眾對「快速變美」的期待提升，也使得許多皮膚處於高刺激、高頻率治療與保養狀態。美醫會網路委員會召集委員、極緻皮膚科院長宋奉宜醫師指出，在短影音盛行的年代，市場氛圍推動「速度要快、效果要強」，但現實是皮膚承受力下降、敏感肌比例增加，若缺乏科學佐證，第一線美容服務與醫療介入都更容易「踩雷」。宋奉宜進一步以近年流行的「A醇、早C晚A」為例指出，雖然一度成為熱門趨勢，但許多消費者的皮膚狀況根本無法承受高強度刺激，導致短時間內風潮快速退去，反映出現代皮膚環境的脆弱性，也意味著治療與保養的風險同步升高。從「美容師的手感」走向「影像證據」：科學養護成為核心美醫會此次推
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
中職》魔鷹回來了！ 曾子祐「熊抱」表示歡迎
台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）今天（9日）完成球團安排的體健，並到「皇鷹學院」熟悉環境，大讚球團安排的基地相當舒適，魔鷹也與許久不見的教練、隊友寒暄擁抱，球團表示，魔鷹預計明天將投入球隊春訓，展開新球季備戰。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。