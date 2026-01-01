醫美爆紅！「澎怦針」主成分曝光 能取代玻尿酸？

近期醫美社群掀起「澎怦針」詢問熱度，不少民眾好奇，這是新型醫美療程？還是「升級版玻尿酸」？《民報》帶你看懂爆紅真相。

澎怦針的正式名稱為「妮芙蕾（NeoFilera）」，背後研發團隊來自台灣的晶鑽生醫。根據晶鑽生醫董事長謝佳憲指出，該產品屬於再生注射劑，主成分為聚雙旋乳酸（PDLLA）。

目前已在台灣與泰國取得上市許可，晶鑽生醫也已完成台灣與泰國市場布局，並開始銷售。至於療程執行方式、施作條件與是否適用個人需求，依法需由具資格的醫師評估。

為何突然被注意？

謝佳憲指出，「澎怦針」主成分為聚雙旋乳酸（PDLLA），採獨家雙乳化製程，能溫和刺激肌膚自體膠原蛋白，不但可填補流失組織改善凹陷，還能增加皮膚彈性與厚度，促進肌膚緊緻與彈潤，達到自然漸進的年輕化效果。

此外，聚雙旋乳酸本身具保護皮膚基底層效果，可預防紫外線傷害，達至皮膚亮白與修復受損組織的效果，有機會取代玻尿酸成為皮膚填充抗衰的新霸主，未來也可搭配瘦瘦針，改善因快速減肥造成的臉部凹陷衰老。

「澎怦針」在網路搜尋流量增加與4原因有關：新名詞帶有新鮮感、與玻尿酸形成「比較框架」、MIT品牌跨國新聞製造流量入口、消費者天性偏好「更自然、更不被看出醫美」的趨勢。

澎怦針能否挑戰或取代玻尿酸，仍待時間驗證。但可以確定的是：它正在成為醫美市場裡新的「被搜尋與被討論」的關鍵字。而資訊透明、醫療安全與民眾不被誤導，永遠比任何新名詞更重要。