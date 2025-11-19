醫美爭議頻傳！衛福部擬修特管辦法 醫師工會憂落日條款缺轉圜空間

〔記者林志怡／台北報導〕近年來醫界「直美潮」興起，不少年輕醫師未經過完整PGY(畢業後臨床醫學訓練)就投入醫美臨床工作，日前更因發生醫美死亡事件，衛福部規劃修訂「特管辦法」，並於14日預告修正草案。但台北市醫師職業工會呼籲，目前的落日條款缺少轉圜空間，盼衛福部提出實證數據，並訂定妥善的配套措施。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，希望建立美容醫學風險分級管理制度，新增施行美容醫學手術、特定美容醫學手術及特定美容醫學處置的醫師資格限制，以及特定美容醫學手術的麻醉應有相關設備或機制等內容。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫認為，衛福部修正草案擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術則限定由外科系專科醫師執行，相關調整對仍在學習階段的醫學生來說，只要把遊戲規則講好，工會沒有太大的意見。

然而，這次修法草案中，對於醫師從事醫美產業資格的落日條款要求，若醫師在明(2025)年元旦前，沒能取得中央主管機關或其委託之專業機關(構)、非營利法人所為相關評鑑或認證通過的證明文件，否則須在新法上路2年內取得證明文件，才能繼續從事特定美容醫學手術項目。

陳亮甫認為，過往畢業逕直投入醫美產業的醫師在這次修法中首當其衝，如果明年1月1號開始還沒取得認證資格，將面臨2年內取得PGY資格、否則無法繼續執業的壓力，衛福部提出相關措施，應提出過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格之醫師涉及醫療事故比例及調查等數據。

此外，陳亮甫提到，目前任職於醫美產業的醫師，也有部分醫師從PGY制度建立前就開始提供服務，衛福部提出的草案中，落日條款缺少轉圜餘地，且銜接期間，對於醫院教學行政也將面臨陌生的挑戰與成本，現階段也無法確定醫院是否有充足的量能可以承接重返醫院訓練的醫美醫師。

陳亮甫強調，衛福部若希望要求已經在業界服務的醫師重新取得認證資格或完成訓練，務必提出充份的科學實證，並描述相關作為的利弊，否則恐難以服眾。

