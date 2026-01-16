醫美爭議、事故頻傳！「直美醫師」成隱藏風險？【獨立特派員】

「直美現象」造成什麼影響？ 新法上路如何管？

根據衛福部近5年的統計，醫療爭議調解案件總數從2020年的591件、2021年的555件，增加至2022年的613件與2023年的689件。其中美容醫學相關案件分別為37件、43件、50件與45件。

2024年，隨著《醫療事故預防及爭議處理法》上路，當年度調解案件總數攀升至838件，其中有43件涉及美容醫學。醫美亂象層出不窮，甚至釀成死亡意外。

台北新光醫院整形外科主治醫師陳柵君主張，所有侵入性的施打皆需具備專科醫師的正規訓練。

現行所謂的「直美」指的是醫師在未獲得專科資格的情況下進入醫美領域，僅憑執照便「直奔醫美」。在醫師臨床知識及技能不足、專業敏感性匱乏的情況下，使病患承受不必要的醫療風險。

台灣美容外科醫學會理事長林孟羲認為，未經部定專科訓練的「直美」醫師比例急劇攀升，嚴重衝擊了醫療品質與專科制度。

為此，衛福部近期修正了《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》。根據新法，只有取得外科、骨科、神經外科、整形外科等等九大類別「大外科」資格的醫師，才能執行醫美手術。家醫科和急診科，經討論後不列入可執行手術的範圍。

專家批評，現行制度要求完成PGY即可轉入直美，實質上並未改變現狀，應進一步要求醫師須完成部定專科訓練，以確保轉入醫美領域的醫師具備足夠的臨床能力。（圖／獨立特派員）

如何確保患者手術安全？ 「雙醫師制度」能否落實成關鍵

未來醫師要進入醫美領域將有更嚴格的資格規定。針對2019年後畢業的醫師，如果想執行雷射、光電或注射等「非侵入性」醫美療程，必須先完成兩年的PGY訓練。至於2019年前就已畢業、且原本在做醫美的醫師，政府要求他們提出過去實際執行的32例案例，並補上32小時專業訓練，才能繼續執業。

另外，若醫師過去已從事「侵入性」醫美手術，但本身並非九大專科，則須提出30例實際手術案例，並在一年內完成32小時訓練，才能繼續進行相關手術。

隨著近年醫學美容手術需求激增，麻醉安全議題也備受社會關注。首要之務即是確認「雙醫師制度」是否落實。這項要求被視為最基本的安全保障。

連鎖整形外科診所院長馮中和強調，執行侵入性手術時，麻醉科醫師的專業角色不可取代，從術前的嚴謹評估、術中的精準用藥和即時監測，到術後進入恢復室一小時內的生命徵象維持，均屬於麻醉科醫師的工作範疇。他認為，在醫美手術中，外科醫師與麻醉科醫師必須緊密合作，不容有任何環節被忽略。

生理監測儀器的配置與記錄，更是麻醉過程中醫療院所必須具備的最低標準。（圖／獨立特派員）

台北市違規醫美診所比例高 強化源頭把關刻不容緩

專家分析當前醫美亂象，將矛頭指向診所的「過度飽和」。由於政府的過度開放，加上市場競爭白熱化，反而造成服務品質與安全性的下滑。

因此，相關單位應建立更嚴格的診所審核制度，對於有累犯紀錄的不良醫師，應從源頭限制其申請設立新診所，並對連鎖醫美集團的惡性擴張進行適度限制。

然而，當專家疾呼制度改革的同時，醫美亂象造成的後果已不再是單純的行業亂象，而是必須正視的社會問題。為了遏止亂象，台北市衛生局於2025年9月底至10月初，鎖定「高風險醫美機構」進行突襲檢查，結果15家機構中就有13家違規，比例相當高。

如果診所屢次違規，將被列入長期監控與定期稽查名單，後續罰鍰也會依基準加重。然而，醫美不僅是追求美麗，更是對專業度的投資。

比起民眾主動確認診所的合法性、醫師資格等，更根本的要求仍在於政府必須建立一套完善且有力的制度監督機制，唯有從根本上堅守醫療透明度與醫師訓練門檻，才能避免民眾淪為醫療風險的受害者。