醫美特管法轉彎！11科別解禁 衛福部：認證將取代評鑑

衛福部放寬醫美至11專科並改採認證制，強調由醫事司統籌標準確保品質。(圖為衛福部部長石崇良 資料照) 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 衛福部整頓醫美政策大轉彎，與醫界達成共識，《特管辦法》大幅讓步：手術資格開放至11專科，並以「輔導認證」取代「強制評鑑」。部長石崇良雖接受改制，但為消除「球員兼裁判」疑慮，強調最終規範仍由醫事司統籌，確保全國標準一致，嚴守品質關卡。

原先規劃嚴格限制手術資格，但在醫界堅持下，衛福部同意退讓。未來執行具風險醫美手術的醫師門檻，確定放寬至11個主要外科系，名單包含外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新加入的家庭醫學科。此外，若有其他科別提出需求，後續仍可討論，並將設置落日條款以利銜接。

本次協商僅在終結「直美」醫師（畢業即從事醫美）這點取得原本共識。新制將以民國108年為分水嶺，該年起PGY（畢業後臨床醫學訓練）全面實施後的醫師，若未完成2年訓練，無論是光電注射或手術皆須回訓。至於108年前畢業、無專科資格但有實務經驗的老醫師，只要能提出案例數並經過相關醫學會或公會開設的課程訓練，即可續留醫美領域，不必強制回流醫院受訓。

而醫界最反彈的「診所比照醫院評鑑」一項，最終決議以「輔導認證」取代強制手段，強調整合自律與資訊透明來保障病人安全。執行細節將由醫師公會全聯會與相關醫學會制定，雖具體步驟待議，但雙方已確認將朝此方向推動。

衛福部原擬嚴修《特管辦法》整頓醫美亂象，因近年醫美醫療糾紛頻傳，衛福部原擬透過修正《特管辦法》強力整頓，手段包括要求所有從業醫師完成2年PGY訓練、限定大外科醫師才能執行高風險手術，以及強制診所定期接受評鑑。豈料新制預告後引發部分醫界強烈反彈，經上週與昨日連續數小時馬拉松式溝通，官方最終在多項關鍵條文上選擇妥協。

醫界爭取以認證取代強制評鑑，衛福部長石崇良對此表示「可以接受」，但針對外界質疑此舉無異於「球員兼裁判」，他也設下防火牆。石崇良強調，未來的遊戲規則不會讓各醫學會「各吹各的號」，雖然草案由學會提，但最終的品質規範將由醫事司統籌，確保全國標準一致，不容許有模糊空間。

