醫美產業迎接2.0世代創新 SEYO旗艦新機發表會3月登場

圖：香港商醫思欣泰有限公司台灣分公司提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

旗艦機設備亮相 現場抽獎德國原廠交流之旅成活動亮點

因應美容與醫學美容市場對「穩定度、效率與系統化操作」需求持續升溫，非侵入式肌膚科技正快速邁向全新發展階段。業界近期關注焦點，聚焦於品牌是否具備長期產品線規劃、技術整合能力，以及能否提供院所更完整的營運支援架構。

德國水光知名品牌 SEYO 宣布，將於 3 月 8 日在台北 W 飯店舉辦「2026 SEYO 旗艦新機上市研討會」，象徵品牌正式邁入全新發展里程碑。此次活動除全新旗艦設備亮相外，也被視為 SEYO 品牌 2.0 世代的重要開端。

全新SEYO旗艦機即將亮相 全面掌握科技與臨床應用

SEYO 自上市以來即聚焦於非侵入式水光保養市場，並在累積的市場經驗與口碑支持下，逐步強化技術基礎，讓產品表現更加成熟完善。主辦單位香港商醫思欣泰有限公司台灣分公司表示，隨著品牌迎來兩週年，SEYO將於此次活動首度對外揭示全新旗艦機設備定位，並同步公開兩款升級安瓶，勾勒 2026 年肌膚科技可能形成的新標準輪廓。

廣告 廣告

此次研討會將邀請SEYO原廠亞太地區高層、國際講師團隊與多位專科醫師共同出席，從科技架構、臨床應用觀察到品牌策略布局，進行全方位分享。研討會也將首度公開尚未對外亮相的年度新品，讓與會者率先掌握新一代創新肌膚科技資訊。

活動現場除旗艦設備正式發表外，亦安排多項互動與回饋機制。為慶祝SEYO上市兩周年，現場將抽出幸運得主，獲得前往德國原廠參觀的機會。凡購買一台 SEYO 主機，即可獲得抽獎資格，進一步提升現場參與感與活動話題性，讓與會者不僅能近距離體驗創新科技，也有機會親身見證德國科研品牌的研發實力。

SEYO研討會成年度產業盛事 業者曝：醫美設備選擇趨勢將轉向系統化與長期合作

醫美產業業者觀察指出，近年院所與美容業者在設備選擇上，已不再僅關注單一功能，而是更重視「系統穩定性、流程整合度與後續支援能力」。SEYO 此次以「2.0」為核心概念，象徵品牌與產品的全面升級，也被視為回應市場對長期合作與可持續經營的期待。

業界普遍認為，隨著 2026 年醫美科技競爭加劇，能否在第一時間掌握趨勢關鍵，將成為影響未來佈局的重要因素。SEYO旗艦新機上市研討會，已被不少業者列為今年度不可錯過的產業盛會之一。

醫思欣泰強調，此次研討會以產業交流與專業分享為核心，相關設備與技術資訊僅供專業人士交流參考，實際應用仍須依照法規與專業判斷執行。期盼透過此次活動，與更多醫美與美容產業夥伴共同探討下一階段的市場發展方向。

有興趣深入了解 SEYO 2.0 世代產品與技術布局的醫美與美容產業人士，可透過活動平台報名：https://p.accu.ps/0308seyo