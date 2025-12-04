醫美管理新制：「輔導認證」取代「強制評鑑」

衛福部針對特管辦法研擬修法，沒想到在醫界引發喧然大波，經過多次協調會議後，衛福部針對醫美決定採輔導認證，希望能與醫界共創雙贏的醫美元年，由於長年不對稱資訊，媒體在醫療爭議事故上始終報導醫美，導致民眾誤以爲大部分醫糾發生在醫美，「醫美很亂？」的認知偏差，終究引發這次修法風波。由於台灣健保和其附隨的評鑑制度，多年引發為人詬病的問題，民眾早已見怪不怪。衞福部食髓知味 將此模式做為醫界「神主牌」，先以醫美「安全」祭旗，藉「特管法」大動作修法，意欲將全國診所納入管制，擴大至所有科別。12月3日歷經3小時會議後，最終決議刪除「強制評鑑」條款，以「輔導認証」自主管理取代，圓滿落幕。

↑圖說：衛福部針對特管辦法研擬修法，沒想到在醫界引發喧然大波，12月3日歷經3小時會議後，最終決議刪除「強制評鑑」條款，以「輔導認証」自主管理取代，希望能與醫界共創雙贏的醫美元年。（圖片來源：AI生成圖片）

台灣美容醫學產業全國聯合會 蔡豐州 理事長 肯定衞福部 表示：「各組織歷史里程碑大團結，在保障民眾醫療安全和產業存續原則上，感謝衞福部醫事司劉越萍司長體恤醫療和生技產業基層的格局。」醫界一向內鬥內行，多年從事社運的他，期盼各級人民團體理監事，拋開傳統妥協醬缸文化和求官虛名，勇於發聲承擔，捍衞基層權益。「醫療機構認證，結合政府計劃輔導，靭性醫療 和基層自主管理，是良好典範。」

對於外界質疑「輔導」的參與度，台灣微整形美容醫學會 陳俊光 理事長說：「美容醫學輔導認證未來在各組織聯合統籌下，朝更嚴謹自律的規範前進。」特定美容醫學處置和手術，這次規範兼容專科制度和訓練質量，台灣微整形美容醫學會 楊弘旭 理事長 強調：「劉越萍司長智慧地揚棄過時的強制評鑑和溯及既往，基層將全力支持配合，強化專業認證課程。」據了解爭議的PGY「回鍋」醫院補齊2年訓練，將以108年為界線。

面對台灣內捲衝擊，越趨嚴重的違法境外醫療轉介，陸續造成多起醫療事故，六大醫學會強烈譴責良莠不齊，低價仲介詐騙台灣民眾去海外（上海，韓國）的行為。台灣微整形美容醫學會 邱正宏理事語重心長的說：「期盼主管機關維護合法權益，打擊非法，醫療生技產業護國神山才有出路。」呼籲民眾勿以身犯險接受無法律保障和術後照顧的半調子醫療。

此次特管法修法，劉越萍司長 整合政府和基層，拍板定調，召告台灣民眾嶄新的「醫美元年」，以更富彈性和包容的措施，輔導支持醫療生技產業。

