醫美糾紛是「冰山一角」 吳明賢曝台大每年都能接到植物人案例

國內近年分別出現打牛奶針、接受陰莖增大術致死的案例，衛福部為此出手整頓醫美產業，禁止醫師未接受PGY訓練就投入醫美。台大醫學院院長吳明賢表示肯定，醫學教育是6年制，設計是「6＋2」，後面2年是PGY。醫美糾紛上新聞的案例只是冰山一角，台大醫院一年會接到外面送來3、4個，很多送來都已是植物人，不要以為打肉毒桿菌沒什麼問題，打到失明的人都有。若有政府來把關，對民眾是當然是更好的。

吳明賢今（27日）出席「2025 智慧健康新紀元－科技賦能，促進全民健康」論壇時，接受媒體聯訪表示，直美的現象是指醫學系畢業，沒有經過任何的專科訓練，就到醫美診所執業。有一個很重要的觀念必須要先釐清，我們的醫學教育，對醫師的養成目前已由7年制變成6年制。

「醫師必須要具備完整的訓練跟臨床實習，才能夠變成獨立的醫師」。吳明賢說，過去7年制之下，最後1年是實習，換句話說，他必須要有一些臨床經驗，並不是你考試考完，有醫師執照就可以獨立執業。如今改為6年制，則是「6＋2」的設計，後面2年是PGY1、PGY2。6＋2只是基本而已，假如還要所謂的專科，必須要再經過3～5年才能拿到。

吳明賢說，打雷射已被定義是一個醫療行為，必須要由醫師執行，假如還沒有被認證是Qualified，覺得PGY1、PGY2也沒有教打雷射，這樣的行為（直美）可以成立的話，那我叫護理師打還不是一樣？醫學美容還是牽涉到很多醫療的專業知識。如今醫病對於醫療資訊的掌握是差很多，若只是從網路的廣告或所謂的網紅，要判斷他是不是夠專業，這對民眾來講是困難的，若有政府來做把關，對民眾是當然是更好的。

「有一些網紅醫師把病人弄死了，台大醫院一年都會接到從外面送來的3、4個，很多送來都已經是植物人狀態」。吳明賢直言，民眾不要以為打肉毒桿菌沒什麼問題，打到失明的人都有，這是一個醫療行為，醫美糾紛上新聞的案例，只是冰山一角，為什麼他們還是這樣趨之若鶩？舉個例子，他（醫美診所）賠個500萬，只要再多做幾個就賺回來了，這是把醫療當做是一門生意。

吳明賢表示，醫師若不需經過2年PGY就去做醫美，覺得這2年可以多賺很多錢，若這件事說得通，那他其實是去做「工人」，幹嘛要請醫師？請護理師也可以來打，醫師的價值在哪裡？醫師的價值，應是對病人的身體狀況做一個全身的評估、他適不適合，甚至適不適合麻醉都要做診斷。醫學美容不是美容業，它是醫學，衛福部正本清源的做法是對的。

