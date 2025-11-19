醫美納嚴管！明年起須完成PGY訓練 石崇良：給予時間補正

為改善醫美亂象，衛福部預告修法，即使是低風險的醫美治療，執行醫師也需完成2年的畢業後一般醫學訓練（PGY）。衛福部長石崇良今天赴立法院社福衛環委員會前受訪表示，將給予一定時間補正。（王家瑜攝）

為改善醫美亂象，衛福部長石崇良日前拋出修法規畫，即使是低風險的醫美治療，執行醫師也需完成2年的畢業後一般醫學訓練（PGY）。衛福部近日公告修正草案，預計最快明年1月實施，完備資格才能繼續執行醫美治療。石崇良今天（19）表示，將給予一定時間補正。

衛福部近日預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成 PGY（畢業後臨床醫學訓練）的醫師施作，醫學美容手術則限定由外科系專科醫師執行。

醫師職業工會理事長陳亮甫認為，該草案不只對醫美產業，也對整體醫療人力生態影響甚鉅。倘若草案上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行2年PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部分醫師接受未必與醫美安全相關的臨床負荷，對於醫院亦是陌生的挑戰與成本。

陳亮甫指出，過去爆發重大病安疑雲者，並非未經專科訓練的醫師，在推動限縮政策同時，衛福部應對提出服眾的數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格的醫師涉及醫療事故比例及調查等。

石崇良今天（19）赴立法院社福衛環委員會前受訪表示，特管辦法的修訂，最主要是回到醫療品質跟病人權益，長期建立的專科醫師制度自然有它的醫療品質上的要求，所以希望回歸到專科醫師訓練的基本能力培養，各國也都是朝這樣的方向在發展。

至於修法後是否溯及既往，石崇良指出，所有的法規修訂時都會考慮到信賴保護原則，一種是不溯及既往，另一種是過渡、有補正的機會。衛福部會權衡民眾的利益跟執業者的權益，我們認為能力訓練還是最基礎的，所以給予一定的時間完成補正，再繼續執業。

根據特管辦法修正草案，施行特定美容醫學處置的醫師，應完成PGY訓練；施行美容醫學手術的醫師，應為專科醫師分科及甄審辦法所定外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科的專科醫師。

該辦法預計民國115年1月1日修正施行，若尚未取得醫師資格及訓練課程證明者，應於2年內完備，使得繼續施行特定醫美處置；若未取得上述專科醫師資格，應於3年內完備，使得繼續施行美容醫學手術。

