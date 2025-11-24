醫美納評鑑引爆內戰！4大醫界團體力挺：重大手術必須監管

衛福部近日預告修正特管辦法。（示意圖:shutterstock/達志）

衛福部預告修正特管辦法，未來醫美診所執行高風險手術也須通過評鑑，台灣形體美容外科醫學會抗議，此舉恐影響上千家診所，造成醫師「失業」；醫師公會全聯會今早也反對診所納入評鑑。不過，4大醫界團體力挺改革，認為針對重大手術，一定要提高監管強度、將診所納入評鑑。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會發表聲明指出，「醫師失業」不符合事實，稱特定制度調整將造成特定科失業，是不符合專業現況的言過其實，醫療本質為全人照護，非單一美容業務依賴。部分科別醫師若願意投入美容輔助性業務，本就能依法進行，並未被排除。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，多年來，部分美容醫療機構選擇「不接受評鑑」，導致醫院與不受評美容診所間競爭失衡、民眾接受侵入性或高風險美容手術時缺乏一致的品質保證、主管機關欠缺制度性工具來介入改善品質問題。

洪子仁強調，診所應該接受評鑑，尤其重大手術，一定要提高監管強度，評鑑制度是確保醫療品質的必要工具，確保各類醫療機構提供一致、可稽核、可比較的醫療品質。建立明確管理階層、評鑑要求與風險分級制度，是修補長期制度缺口、提升病人安全的重要改革，不應被扭曲為圖利或干預市場。

另外，醫師公會全聯會認為，PGY作為臨床醫療基本訓練方向可討論，但要規範起算時點，已在醫美領域執業且具實績醫師，必須有明確資格延續機制，避免溯及既往衝擊與人力斷層。醫事司統計，有PGY制度以來，全台約有600位未經PGY訓練就執業者。

不過，4大醫界團體認為，「溯及既往」是為提高醫療品質、病人安全，過去就曾發生未完成PGY訓練，造成醫療糾紛或死亡案例，政策希望回歸專科醫師訓練後，才能具備基本能力，這也是國際的發展方向。

聲明指出，醫界一直認為醫師不是一畢業就能夠獨立執行業務，才會有住院醫師的訓練要求，不論未來要走一般科或次專科，都要完成住院醫師訓練。現在要求直美醫師補修PGY及32小時的課程，只是回到正規醫學教育的程序、過程。

4大醫界團體表示，美容醫療應朝向「分類管理、風險分級、資訊公開及品質透明化」，特管辦法改革兼顧美容市場多元性、逐步導入更嚴格醫療品質保障，將保障民眾醫療安全，使醫療專業團體能在更明確制度下執業，也避免過去多年「無法示範監管」導致的品質落差。

